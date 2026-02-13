Cruz Azul vs Tigres, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul se enfrenta a Tigres este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina ha ido encontrando poco a poco su mejor versión y tras golear a media semana al Vancouver FC en la Concacf Champions Cup, ahora buscan una victoria más en la Liga MX ante los de la UANL, misma que los podría acercar al liderato de la tabla general.

El conjunto Felino por su parte, se encuentra en segundo lugar empatado con puntos con los Cementeros, por lo que este duelo será clave en sus aspiraciones de también acechar la cima de la competencia, la cual actualmente posee Chivas.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Cruz Azul vs Tigres

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este domingo 16 de febrero a las 16:30 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Cuauhtémoc.

México: 16:30 horas

Estados Unidos:17:30 horas (tiempo del este)

Argentina: 19:30 horas

19:30 horas España:23:30 horas

Cruz Azul contra Tigres alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Cruz Azul

El tropiezo en la primera jornada ante León es cosa del pasado. Cruz Azul ha venido de menos a más y quiere dar un golpe sobre la mesa contra uno de las plantillas más poderosas del futbol mexicano para de esta manera, confirmar su buen momento y confirmarse como uno de los máximos candidatos a alzar el título del torneo Clausura 2026.

Nicolás Ibáñez ya hizo su debut a media semana contra Vancouver FC y se estrenó como goleador en su nuevo club, por lo que ahora espera marcar en su presentación en Liga MX cuando se enfrente precisamente a su ex equipo, en donde no tuvo el rendimiento esperado.

Para los Cementeros, este duelo será una pequeña 'revancha' de lo ocurrido en la semifinal del torneo pasado, en donde cayeron eliminados a manos de los Felinos en una serie bastante reñida, que terminó definiéndose gracias al criterio de desempate de posición en la tabla.

Noticias de Tigres

Tigres se encuentra en la pelea por los primeros puestos de la tabla general y tendrá una prueba importante en esta sexta jornada de la competencia contra Cruz Azul, con quienes se encuentran empatados en puntos y tratarán de despegarse de ellos y acercarse al liderato que ostentan las Chivas.

El brasileño Rómulo es duda para el equipo de la UANL en este compromiso, pues salió con molestia del juego de media semana en la Concacaf Champions Cup ante el Forge FC y será hasta el último momento cuando Guido Pizarro decidirá si el mediocampista puede ver actividad o no.

