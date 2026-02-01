‘El odio y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad’: El tiempo de Allan Saint-Maximin en el Club América termina después de alegar ataques racistas a sus hijas

Allan Saint-Maximin se ha separado oficialmente del Club América tras el anuncio del extremo francés en las redes sociales de que sus hijos habían sido objeto de un incidente racista.

“El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos de la gente”, escribió Saint-Maximin en sus historias de Instagram. “La gente me ataca, pero eso no es un problema. He crecido y aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o directos. Pero hay una cosa que nunca toleraré, y es que la gente ataque a mis hijos.”

Continuó: “Proteger a mis hijos es mi prioridad, y lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de sus orígenes o color de piel. El odio y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad."