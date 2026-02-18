Cruz Azul vs Chivas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul se enfrenta a Chivas este sábado 21 de febrero a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina viene de un importante triunfo en la fecha 6 contra los Tigres y ahora, tendrán otra prueba de fuego cuando se enfrenten al actual líder de la competencia, quienes llegan con paso perfecto en el arranque del certamen.

El Guadalajara expondrá su condición de invicto ante el rival más complicado que se han cruzado en su camino hasta ahora como lo son los Cementeros, donde esperan salir bien librados y mantenerse una jornada más en lo más alto del futbol mexicano.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión, Vix Premium Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Univisión y Vix Premium. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Cruz Azul vs Chivas

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Universitario.

México: 21:05 horas

Estados Unidos:22:05 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (domingo 22)

Noticias de Cruz Azul

Cruz Azul ha venido de menos a más en la competencia y ahora, buscan sumar otros tres puntos en el certamen en un duro partido contra Chivas, a quienes buscan frenar su impresionante racha de victorias consecutivas para recortar distancias y ponerse a dos unidades del liderato general.

Nicolás Ibáñez ha caído con el pie derecho en La Máquina tras ser fichado en el último día del mercado de transferencias, al marcar dos goles en sus primeros dos partidos y confía en que su buena inercia goleador se mantenga en esta oportunidad cuando se vean las caras con el Guadalajara.

Noticias de Chivas

Las Chivas han sorprendido a propios y extraños con su espectacular arranque del torneo y expondrán esa buena inercia ante el sublíder Cruz Azul, quienes se presentan como el partido más duro que les ha tocado afrontar hasta el momento, por el gran momento que también atraviesa el equipo Cementero.

Pese a que estuvieron en duda, finalmente Diego Campillo y Richard Ledezma han entrenado al parejo de sus compañeros y si estarán disponibles para ver actividad en su visita al Estadio Cuauhtémoc, mientras que Luis Romo seguirá siendo baja para los dirigidos por Diego Milito y se espera que reaparezca en marzo.

En caso de que el Guadalajara logre la victoria sobre La Máquina, se pondrían a solamente una victoria de igualar su mejor racha de triunfos consecutivos que consiguieron en el torneo Bicentenario 2010.

Cómo llegan al partido

