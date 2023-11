La conferencia de prensa de Edinson Cavani y Jorge Almirón antes de la final de Copa Libertadores vs. Fluminense

El delantero referente compareció ante la prensa junto al entrenador y ambos dejaron conceptos muy interesantes de cara a la final.

Cada vez falta menos para el gran partido de la temporada, la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca y Fluminense en el Maracaná. Este 4 de noviembre, los dos mejores equipos del continente se disputarán un nuevo título continental. En la previa, Edinson Cavani y Jorge Almirón dieron sus opiniones del lado xeneize.

El increíble banderazo de los hinchas de Boca en Río de Janeiro

El uruguayo comenzó fuerte, expresando que el próximo trámite será el partido de su vida: "Uno lo piensa desde le momento que pasamos a la final y ya todo lo pasado, todo lo que me tocó vivir en mi carrera... Uno no lo piensa tanto, piensa el presente, lo que hay por vivir, por jugarse y la verdad es el partido de mi vida por todo lo que implica. Por donde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera, son muchos condimentos que ayudan, así que de esa manera lo jugaremos mañana". Además, ambos protagonistas tuvieron sus palabras para con el banderazo boquense en las playas cariocas. Jorge Almirón intentó poner paños fríos, pero no pudo: "Tratamos de abstraernos un poco de todo porque tenemos que estar concentrados, tranquilos, para el partido de mañana, pero es imposible. Vemos las redes sociales, está la familia que vino a acompañar. Es súper especial ese momento".

En cuanto a Cavani, no lo dudó: "Lo que está pasando hoy, las noticias que llegan a la concentración de toda esa gente que ha hecho un sacrificio grandísimo en venir hasta acá... Eso habla por sí solo". Además, dijo que la fuerza de los hinchas era más grande que cualquier arenga. "A nosotros nos motiva saber que toda esa gente se ha jugado mucho de su vida por venir a estar en este momento tan especial. Entonces, creo que todos somos conscientes de eso y no precisamos decirlo en la arenga, ya el Mundo Boca te lo transmite en el día a día".

El entrenador también se refirió a los actos de violencia sufridos por los xeneizes que viajaron. "Dolor, tristeza y preocupación, también porque nuestra familia estaba en camino. Sabemos que no es el grueso de la gente. Muchos argentinos vienen aquí de vacaciones, es un país maravilloso, siempre nos reciben bien", y seguido le tiró más flores a su gente: "La gente de Argentina viene, canta, alienta as u equipo, es la mayor movilización de la historia".