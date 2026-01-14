Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Salvador Pérez

Cómo ver el partido de hoy entre Napoli y Parma de la Serie A: transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre SSC Napoli y Parma Calcio 1913, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El campeón de la Serie A, Napoli, busca volver a la senda de la victoria contra Parma después de dos empates consecutivos. 

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Napoli vs Parma, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver y transmitir en vivo Napoli vs Parma gratis

Horario del partido Napoli vs Parma

Napoli vs Parma comienza el 14 de enero de 2026 a las 12:30 EST y 17:30 GMT. 

Previa del partido

El campeón defensor del Scudetto, Napoli, está a cuatro puntos del ritmo del título actualmente establecido por el Inter después de 19 partidos, la mitad de la temporada. Han empatado sus dos últimos partidos con resultados de 2-2, contra Hellas Verona y, más recientemente, Inter. 

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, estará animado por la forma del resultado contra el Inter, viendo dos veces a su equipo remontar gracias a un doblete del favorito de culto Scott McTominay. Conte fue expulsado por sus protestas contra una decisión de penalti. 

El escocés McTominay lleva ahora cinco goles en la Serie A en la temporada; su antiguo compañero del Man United, Rasmus Hojlund, es el máximo goleador del Napoli en la liga con seis. 

Antonio Conte Inter Napoli 11012026Getty Images

El entrenador del Parma, Carlos Cuesta, ha llevado a su equipo a siete puntos de la zona de descenso en las últimas semanas, sumando 10 puntos en sus últimos seis partidos. 

Los visitantes no han ganado partidos consecutivos en la Serie A desde 2020,  pero han ganado tres de sus últimos cuatro fuera de casa.

El argentino de 24 años Mateo Pellegrino es su máximo goleador con seis goles en la Serie A.

US Sassuolo Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images

Noticias de lesiones y suspensiones

El Napoli está sin una gran cantidad de jugadores importantes lesionados. Andre-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour, Kevin De Bruyne, David Neres y Romelu Lukaku están fuera de acción.

Juan Jesús está suspendido, al igual que el entrenador Antonio Conte.

Parma está sin Pontus Almqvist, Vicente Guaita, Zion Suzuki, Abdoulaye N'Diaye, Mathias Lovik y Matija Frigan. 

Hechos del partido

El Napoli está invicto en 19 partidos de la Serie A en el Estadio Maradona, ganando 14 de ellos.

El Parma ha perdido cuatro de sus últimas cinco visitas al Maradona.

Noticias del equipo y plantillas

SSC Nápoles contra Parma Calcio 1913 alineaciones probables

SSC NápolesHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-3-3

Home team crestPAR
32
V. Milinkovic-Savic
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
21
M. Politano
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
22
G. Di Lorenzo
20
E. Elmas
68
S. Lobotka
19
R. Hoejlund
40
E. Corvi
14
E. Valeri
5
L. Valenti
39
A. Circati
15
E. Del Prato
16
M. Keita
10
A. Bernabe
22
O. Soerensen
9
M. Pellegrino
21
G. Oristanio
17
J. Ondrejka

4-3-3

PARAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Cuesta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

