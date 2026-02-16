El Girona, con el objetivo de salir de su reciente racha irregular y de su lucha por mantenerse en la mitad de la tabla, intentará dar la sorpresa ante el líder de la liga, el FC Barcelona, y descarrilar su carrera por el título de La Liga.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Girona-Barcelona, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del Girona vs Barcelona

Primera División - Primera División Estadi Municipal de Montilivi

El Girona y el Barcelona darán el saque inicial el 16 de febrero de 2026 a las 20:00 GMT y a las 15:00 EST.

Previa del partido

El Girona amplió su racha sin victorias a tres partidos tras empatar contra el Sevilla en su último encuentro.

Actualmente situado en la mitad de la tabla de La Liga, cómodamente alejado de la zona de descenso, una victoria sobre el Barcelona consolidaría aún más la posición del equipo dirigido por Michel y le daría un impulso muy necesario para alejarse de cualquier preocupación por los tres últimos puestos.

Getty Images

Sin embargo, el Girona se enfrenta a un duro reto contra el Barcelona, que está ansioso por volver a la senda de la victoria después de que el Atlético de Madrid pusiera fin a su racha de seis partidos sin perder con una dura derrota en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado a mitad de semana.

El Barça es segundo en La Liga, a dos puntos del líder, el Real Madrid, y el equipo de Hansi Flick, que tiene un partido menos, recuperaría el primer puesto con una victoria en el Estadi Montilivi.

Lesiones, estadísticas clave

Getty Images

Marc-André ter Stegen, Donny van de Beek, Portu, Álex Moreno, Juan Carlos y Ricard Artero están en la lista de lesionados del Girona, mientras que Azzedine Ounahi es duda.

Por su parte, el Barcelona tiene varios jugadores clave indisponibles por lesión, entre ellos Gavi, Andreas Christensen y Pedri, mientras que Raphinha y Marcus Rashford son duda importante o leve.

El Barcelona permanece invicto en sus últimos tres encuentros con el Girona, habiendo ganado los tres partidos.

El Barça tiene un promedio alto de tiros a puerta y grandes ocasiones creadas (liderado por jugadores como Lamine Yamal, con 20 grandes ocasiones creadas en toda la liga).

Por su parte, el Girona tiene una de las defensas más débiles de la mitad superior de la tabla, encaja goles con frecuencia y le cuesta mantener la portería a cero.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el Girona vs Barcelona

NordVPN

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión de EE. UU., conéctese a un servidor de EE. UU.). Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comience a ver la retransmisión: vaya al sitio web y a la aplicación de su emisora y disfrute del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: