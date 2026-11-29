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Serie A - Jornada 13 29 nov 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

El Como recibe a la Juventus en el estadio Giuseppe Sinigaglia en un duelo de Serie A entre dos equipos separados por un solo punto en la clasificación. El Como es quinto y la Juventus ocupa justo la posición siguiente, la sexta.

El equipo de Cesc Fabregas llega tras ganar 1-0 al AEK Atenas en la Champions League el martes 24 de noviembre. Pocos días antes, el Como había vencido 2-0 al Cagliari en liga, y la racha de victorias ha elevado la moral del equipo.

La Juventus de Luciano Spalletti jugó el jueves por la noche en la Europa League y ganó 4-1 al Omonia Nicosia. Tras el 4-0 al Venezia en Serie A, la Juventus ha encadenado dos victorias amplias en pocos días.

Ante el conjunto chipriota, Spalletti hizo numerosas rotaciones. Jeff Ekhator fue titular por primera vez y marcó su primer gol con la camiseta de la Juventus, mientras que Kolo Muani y Woltemade comenzaron en el banquillo.

En Como, la Juventus tendrá que gestionar el desgaste acumulado en Europa y una línea todavía condicionada por las bajas. El Como, en cambio, ha tenido unos días más para recuperarse que su rival.

El Como de Cesc Fabregas podría alinear a Butez en la portería, con Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon y Kempf en defensa. Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci y Douvikas completarían el posible once en el centro del campo y el ataque. En cuanto a las bajas, el Como no cuenta con Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai ni Maxence Caqueret.

La Juventus de Luciano Spalletti podría salir con Vicario, Bremer, Cabal, Celik y Kelly en defensa. El posible once se completaría con Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners y Kolo Muani en el centro del campo y el ataque. Las bajas son Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara y Milik. Ninguno de los dos equipos tiene sancionados.

Estado de forma

El Como ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, sin empates. Su resultado más reciente es el 1-0 ante el AEK Atenas en la Champions League, precedido por el 2-0 al Cagliari en Serie A. La derrota llegó contra el Inter, por 2-0, el 8 de noviembre. En ese periodo, el Como también ganó 1-0 al Venezia.

La Juventus suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin derrotas. Su último encuentro fue el 4-1 ante el Omonia Nicosia en la Europa League, después del 4-0 al Venezia en liga. El empate fue un 2-2 contra la Fiorentina; entre esos resultados figuran la victoria por 2-1 a domicilio ante el AZ Alkmaar y el 2-0 al Napoli.

Precedentes

El último enfrentamiento fue el 21 de febrero de 2026, cuando el Como ganó 2-0 en Turín en Serie A. En los cinco duelos registrados, el Como ha logrado dos victorias a domicilio y una en casa, mientras que la Juventus ha ganado dos veces. El balance de goles es de 8 a 8.

Clasificación

En Serie A, el Como ocupa la quinta posición y la Juventus es sexta.