¿Cómo llega Marcos Rojo a Boca? Sus estadísticas en Manchester United

Finalmente, el defensor de 30 años firmó por las próximas dos temporadas en el Xeneize. Su último partido oficial fue en febrero de 2020.

"Si viera que otro jugador en mi lugar se va a Boca pensaría que no está bien. Que de la nada aparezca, no me parece" . Hace cuatro meses, Marcos Rojo habló con Juan Román Riquelme y le dijo que no jugaría en el Xeneize . Que tenía que volver a Inglaterra. Que no podía cerrar su regreso a Estudiantes tras un solo partido y una lesión yéndose a otro equipo argentino. Pero ahora, la historia era distinta. Y, esta vez, el defensor se convirtió en el nuevo refuerzo de Miguel Ángel Russo .

El dos veces mundialista con la Selección argentina puso la firma este martes en un contrato por los próximos dos años, con una opción para renovar por un tercero . Un verdadero bombazo en medio de un mercado de pases signado por el coronavirus y por una situación política que afectará, más temprano que tarde, a todos los futbolistas extranjeros que estén en la nación británica: el Brexit .

Marcos se puso la de Boca...💙💛💙

¡Muchos éxitos! pic.twitter.com/2vSbTH3oKa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 2, 2021

Pero más allá de las diferentes circunstancias alrededor de las cuales se dio el fichaje del futbolista, lo cierto también es que Rojo no lograba continuidad en Europa desde hacía ya más de tres años. En 2017 llegó a disputar 28 partidos, pero durante 2018 una serie de lesiones, arrastradas por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el año anterior, lo mantuvieron apartado de las canchas y hasta casi lo marginan de la Copa del Mundo de Rusia . Su falta de ritmo se concretó con la salida de José Mourinho y la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, para el inicio del 2019.

En 2018 jugó nueve partidos oficiales en el United, mientras que en 2019 participó de 12 . De esos 21 encuentros en los últimos dos años, fue titular 15 veces y sumó 1441 minutos , es decir, lo que totalizaría 16 cotejos completos. A esta cifra habría que agregarle su único encuentro en Estudiantes, el pasado 10 de febrero de 2020, en el que completó el duelo ante Defensa y Justicia, justo antes de lesionarse (un desgarro): en la inauguración del Estadio Uno, participó de la acción del gol del Pincha y, además, generó la situación del penal que malogró la Gata Fernández.

Si bien ese encuentro en el Pincha fue el último oficial, Rojo disputó otro partido en 2020, el último en el United: fue para el combinado sub 23 -una suerte de Reserva en Inglaterra- ante Everton , en octubre. Jugó como central en una línea de cinco y casi mete un golazo de tiro libre:

¿Qué motiva a los hinchas? Primero, que Eduardo Salvio llegó a principios de 2019 en una situación similar y, hoy, es, tal vez, el futbolista más desequilibrante del plantel. Por otro lado, que hizo varios guiños y hasta se cree que es hincha del club. Y, por último, que su estilo de juego cuadra con el paladar histórico de la institución. Pero a pesar de su presente, Boca tendrá un refuerzo de jerarquía que puede ocupar dos posiciones diferentes (lateral izquierdo o central) y que puede convertirse en un reemplazante de lujo en caso de que el equipo pierda a alguna de esas piezas.