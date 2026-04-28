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Vinicius Junior and Matheus Cunha of Brazil celebrate after scoringGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026: fechas, precios y más

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Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para ver a la Seleção.

El rugido de la multitud, el ritmo de la samba y la caza de un sexto título histórico: la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete encender pasiones en Norteamérica, y Brasil estará en el ojo del huracán. 

Con cinco títulos y siempre favorita, su recorrido por Canadá, México y Estados Unidos será una de las historias más seguidas. 

GOAL te ofrece toda la información esencial para conseguir entradas: fases de venta, precios y dónde comprarlas ahora.

Entradas para el Mundial de BrasilReservarentradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2026?

FechaCalendarioLugarEntradas
13 de junio de 2026Brasil vs. MarruecosMetLife Stadium, Nueva Jersey, EE. UU.Entradas
19 de junio de 2026Brasil vs. HaitíLincoln Financial Field, Filadelfia, EE. UU.Entradas
24 de junio de 2026Escocia vs. BrasilHard Rock Stadium, Florida, EE. UU.Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026?

Las principales loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, la disponibilidad inicial ha alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas parael Mundial de Brasil

Entradas para la Copa del Mundo de Brasil 2026: ¿cuánto cuestan?

Los boletos para la fase de grupos, incluidos los de Brasil, se dividen en cuatro categorías. El precio es dinámico y puede cambiar según demanda, equipos y ciudad anfitriona.

Las categorías son:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior con las mejores vistas.
  • Categoría 2: Abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas privilegiadas de la Categoría 1.
  • Categoría 3: En la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, situadas en la grada superior.

Para el Mundial 2026, las categorías dependen más de la altura del asiento que de su posición en el campo. Aunque los precios exactos de los partidos de Brasil se confirmarán cerca del evento, las estimaciones oficiales indican un rango estable.

Según los primeros datos oficiales, estos son los rangos de precio para cada fase:

FaseRango de precios (USD)
Fase de grupos (partidos de selecciones no anfitrionas)75–2735
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $
Cuartos de final275 $ - 1775 $
Semifinales420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Estos rangos muestran las opciones disponibles, y las entradas de Categoría 4 ofrecen el precio más bajo en cada fase, permitiendo a los aficionados vivir la Copa del Mundo al mejor precio.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Brasil 2026

Disfruta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Brasil que incluyen entradas de categoría superior, comida y bebida. Están disponibles en los tres países anfitriones. Estos paquetes exclusivos se ofrecen a través del proveedor oficial de hospitalidad de la FIFA, On Location, y se pueden consultar en FIFA.com/hospitality.

Los paquetes disponibles son:

Partido individual

  • Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)
  • Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

  • Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.
  • Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.
  • Válido para todos los días de partido y fases.
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.
  • Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

  • Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.
  • Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.
  • Válido para todos los días y sedes.
  • «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).
  • Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA
  • Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)72 766
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)87 523
 Estadio Akron (Guadalajara)46 355
 Estadio BBVA (Monterrey)53 500
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)71 000
 Estadio Gillette (Boston)65 878
 Estadio AT&T (Dallas)80 000
 Estadio NRG (Houston)72 220
 Estadio Arrowhead (Kansas City)76 416
 Estadio SoFi (Los Ángeles)70 240
 Estadio Hard Rock (Miami)64 767
 Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey)82 500
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)67 594
 Levi's Stadium (Área de la Bahía de San Francisco)68 500
 Lumen Field (Seattle)69 000