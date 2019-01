El Barça lo tiene muy claro: no cometió alineación indebida en Copa del Rey

Según publica el diario "El Mundo", hubo infracción culé

¿Cometió alineación indebida el Barcelona en la Copa del Rey ante el Levante la pasada semana? Eso es lo que asegura el diario "El Mundo", que explica que el futbolista Juan Brandáriz, más conocido como "Chumi", fue titular en el once de Valverde pese a estar sancionado con el Barcelona B y que eso sería un flagrante caso de alineación indebida. Por su parte, el FC Barcelona está tranquilo, dice que no cometió irregularidad alguna y confía plenamente en haber cumplido escrupulosamente con el reglamento disciplinario de la RFEF.

El artículo 56.3 del código disciplinario explica que "hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".

La versión del FC Barcelona. Fuentes consultadas por Goal aseguran que el club no cometió alineación indebida en el partido. El club azulgrana considera que Chumi, sancionado por ver la quinta amarilla ante el Castellón, debía cumplir la sanción en Liga ante el Alcoyano, como así ocurrió el pasado fin de semana. Chumi cumplía sanción por “ciclo de tarjetas amarillas”. Sanción leve. Por tanto, se debe cumplir en Liga o Segunda B. La Copa es otra competición. En todo caso, el Levante ha perdido la posibilidad de denunciar. Tenían hasta el lunes pasado a las 14h según reglamento.

Tal y como ha podido contrastar Goal, el FC Barcelona confía en seguir en la competición al no haber cometido ninguna irregularidad. Según su versión de los hechos, el resultado del choque de ida es totalmente válido y se jugará el partido de vuelta en el Camp Nou.