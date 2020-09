Colo Colo pierde a Zaldivia y Católica recupera a Kuscevic

Un sábado muy movido vivieron los coperos chilenos. El zaguero argentino no jugará más en 2020 y el seleccionado volvió desde Croacia.

Pese a las fiestas patrias, los equipos chilenos siguen trabajando de cara a sus próximos desafíos. En el caso de y , los acotados tiempos los obligan a seguir, pues este miércoles vivirán sus respectivos cuartos desafíos de , frente a Athletico Paranaense y respectivamente.

Luego de un año sin jugar, por romperse el ligamento anterior cruzado de la rótula izquierda -en 2017 se había cortado el de la derecha-, Matías Zaldivia volvió contra Santiago Wanderers pero no pudo jugar otro partido por nuevas molestias musculares. En pleno proceso de recuperación, esta sábado sufrió la rotura del tendón de Aquiles, como confirmó La Tercera, por lo que se perderá el resto de la competencia oficial de 2020, y vuelve a dejar al plantel con apenas dos defensores centrales disponibles: Barroso e Insaurralde.

Para los cruzados las noticias son más alentadoras. Su plantilla no se verá disminuida luego de la confirmación de que Benjamín Kuscevic no dejará el equipo al no integrarse al , club croata al que viajó a integrarse el 9 de septiembre.

"Mantenía una lesión en el tobillo que le había impedido estar disponible para jugar los últimos partidos del club. Entrenando en , mientras se ultimaban los detalles del contrato, sintió molestias mayores a las que había sufrido antes de viajar, lo cual lleva a concluir que el tiempo de inactividad será un poco más extenso de lo previsto inicialmente, lo que se contradecía con la necesidad del club croata de contar de inmediato con el jugador", reportó la S. A. en un comunicado.

Cruzados complementó que "a raíz de esto, y a pesr de que el Dinamo Zagreb no descartó en términos absolutos su contratación, Benjamín, sus representantes y Universidad Católica concluyeron que no eran las condiciones ideales para realizar el traspaso y que lo mejor para todas las partes era que volviera a a realizarse los tratamientos correspondientes".