Las claves del resurgir de Chivas

Chivas logró mostrar una gran versión y un importante resurgimiento en el último torneo.

Tras años de fracasos, donde no cumplían con las expectativas y no se volvían aspirantes al título, las Chivas lograron un importante resurgimiento de la mano de Veljko Paunovic, con un Clausura 2023 en el que no pudieron coronarse.

Los Rojiblancos tuvieron un torneo que superó los 30 puntos y los mantuvo en la parte alta de la tabla, aunque no alcanzaron la gloria pues cayeron en la final con Tigres de la UANL.

En GOAL te contamos las claves del resurgimiento de las Chivas:

FERNANDO HIERRO... Hierro llegó con un importante cartel al Guadalajara en su posición de director deportivo, y a diferencia de otros directivos, se mantuvo lejos de los reflectores, lo que restó presión al plantel.

VELJKO PAUNOVIC... El entrenador serbio llegó como un auténtico desconocido, con un estilo que se asemejó al de Matías Almeyda, quien no puso etiquetas a sus jugadores pues no tenía conocimiento de antecedentes de los jugadores tanto dentro como fuera de la cancha. Esto significó confianza para el plantel.

VÍCTOR GUZMÁN... Guzmán llegó con la referencia del refuerzo más esperado y rápidamente logró adaptarse al equipo, siendo el cerebro en el mediocampo. Sin embargo, no pudo cumplir en la Liguilla.