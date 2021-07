Claudio Bravo ya proyecta su adiós de La Roja

El arquero del Betis abordó el retiro de la Selección. También deslizó la idea de convertirse en entrenador en el futuro. "No me cierro a nada", dijo.

Claudio Bravo vive un gran momento en su carrera, demostrando tanto en La Roja como en el Betis que se mantiene vigente pese a sus 38 años. De hecho, hace unos días las preferencias de los fanáticos ubicaron al formado en Colo Colo en la puerta del Ultimate XI del continente. Y si bien el capitán de la Selección aún no piensa en el retiro, reconoció en diálogo con La Tercera que proyecta un hipotético fin a su etapa en el equipo que comanda Martín Lasarte, algo que también deslizó a través de un Instagram Live de Mauricio Isla mientras se disputaba la Copa América.

"El adiós lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero yo seré el primero que me daré cuenta de cuándo tengo que dejar mi actividad, cuándo no voy a estar en la Selección, o cuando llegue el día en que toque la puerta en algún club y diga que hasta aquí llegó mi camino", confesó al citado matutino.

Y en la misma línea, sostuvo que "me pasa hoy en día, en la importancia de sentirme bien, sentirme útil, que sigo siendo un jugador que aporta. Cuando no sienta esas cosas, seré el primero que dé un paso al costado. Eso lo tengo más que claro. Puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo. Eso lo van a determinar mi cuerpo, mi cabeza y mi entorno".

Asimismo, el oriundo de Viluco analizó la alternativa de colgar los guantes tras el Mundial de Qatar 2022. "Es un poco como esta Copa América. Mauricio (Isla) me puso en aprietos en un live y le dije que si ganábamos la Copa iba a sentir esa sensación de plenitud que tuve un tiempo atrás ganando las dos Copa Américay era un buen momento para decir 'mira, ya está. Lo dejamos aquí'. Pero creo que a todos nos quedó la sensación de que tenemos que seguir ayudando, volver a meter a Chile en un Mundial. Si es la ocasión o no, lo determinará el tiempo".

Por otra parte, el ex Manchester City, entre otros clubes, comentó sobre su momento más emotivo en el 'Equipo de Todos'. "La única vez que lloré en la Selección fue cuando ganamos la Copa Centenario. Yo venía de una situación familiar, venía de una lesión. Llegué al torneo sin entrenar. Mis primeros tres partidos fueron un desastre, pero un desastre. Físicamente estaba, pero mi cabeza estaba en otro lado porque habíamos tenido algo con la más pequeñita en casa. Y, quieras o no, primero están en nuestra cabeza las funciones de padre. Estaba en una situación difícil que no había vivido en mi actividad. Mira cómo terminó la película", dijo.

Finalmente, el golero abordó la opción de dirigir al combinado criollo en el futuro: "Sigo pensando mucho, evaluando cosas. No me cierro a nada. Pero sí es algo que me gusta, que me llena. Ya me tomaré el tiempo para decantarme si es por ello o por otra cosa. Ahora, estos últimos años, me quiero dedicar a disfrutar de mi profesión, de dónde me toca estar a nivel de selección y club. Quiero, estos años, pasarlo bien".

Y sentenció: "Hay que ir paso a paso. Si me pongo en ese pensar de ser técnico, lógicamente quiero estar metido en funciones con gente joven. Uno tiene un bagaje y un aprendizaje grande. Creo que ahí es donde uno primero tiene que plantar la semillita. Ir creciendo poco a poco y ya uno verá más adelante si están las capacidades para ser técnico de una selección adulta, porque son palabras mayores. Pero eso lo dirá el tiempo".