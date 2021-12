Chucky Lozano y una revancha esperada: volverá a jugar contra Barcelona, esta vez por la Europa League

Camp Nou es un estadio especial para Hirving Lozano. No solo por la grandeza que representa un club como el Barcelona y las noches mágicas que se han vivido en el coliseo blaugrana, sino también por la relación que de una u otra manera tiene el Chucky con el cuadro catalán, al que ahora tiene la oportunidad de enfrentar en los 16avos de final de la Europa League.

Y es que el crack mexicano estuvo en la mira del Barcelona hace un buen tiempo, incluso antes de lo que fue su inolvidable golazo ante Alemania en el Mundial Rusia 2018. El propio Lozano reconoció en una conferencia de prensa que el cinco veces ganador de la Champions League estuvo interesado en su fichaje, cuando aún no había cerrado su traspaso al PSV.

"Muchos clubes se interesaron y mi representante me dijo que había interés del Barça. Para mí sería un sueño venir en el futuro a este club. Ahora lo importante es disfrutar de mi paso por el PSV", reveló el ex Pachuca sobre el seguimiento que le hizo el cuadro blaugrana, el cual no terminó concretándose en lo que habría sido un fichaje histórico para el futbol mexicano.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre Lozano y Barcelona tiene un sabor especial por lo que pudo haber sido. Aunque solo tiene cuatro años en el Viejo Continente, el mexicano ha tenido la oportunidad de medirse ante el gigante español en varias oportunidades. Sin embargo, los resultados no han sido demasiado alentadores para la figura de la Selección mexicana.

LOZANO VS BARCELONA