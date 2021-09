Chucky Lozano sobre su lesión en Copa Oro: "Hasta pude perder la vida"

El delantero mexicano confesó que el golpe recibido contra Trinidad y Tobago fue más grave de lo que se pensó.

Durante este verano, Chucky Lozano vivió uno de los momentos más traumáticos de su carrera, teniendo un fuerte choque con el portero de Trinidad y Tobago. Cayó noqueado y se perdió dos meses de actividad por la magnitud del golpe.

Todo parece indicar que en octubre Lozano Bahena volvería a vestir la casaca Tricolor, totalmente recuperado físicamente y con una gran lección de vida tras ese complicado momento que confiesa, pudo tener un final fatídico.

En entrevista con ESPN, Hirving contó lo que le dijeron los doctores: “Muchos médicos me lo dijeron, hasta pude perder la vida y te da mucho temor en esas ocasiones, porque dejas dos niños, a una señora sola y fue un golpe muy duro y te hace pensar muchas cosas”.

Sobre la misma línea, agradeció que la acción no fue peor: "Fue una lesión fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores. Un poquito más, menos, izquierda o derecha, me pude quedar paralítico o perder el ojo porque se abrió todo, entonces tengo la cicatriz", reveló por primera vez.

Por último, ya tiene puesta la mira en su club, confiando que puede ser una: “Ha sido un comienzo muy bonito. En este Napoli tenemos grandes jugadores, grandes personas y ojaláque tenemos en mente", dijo para cerrar.