Chile vs. Venezuela: Historial, resultados y estadísticas

En enero de 1967 comenzó a escribirse la historia entre las selecciones de y . Por la de aquel año, La Roja se impuso por 2-0, en el Estadio Centenario, gracias a dos conquistas de Rubén Marcos. Desde ahí, el combinado nacional mantiene un registro aplastante ante la Vinotinto.

En los fríos números, por las Eliminatorias ambas escuadras se han enfrentado en 14 ocasiones, de las cuales 11 ganó Chile y una el representativo que hoy dirige José Peseiro. Hubo dos empates. Mientras que en los registros generales han jugado 27 partidos, con 20 triunfos para los nacionales, cinco empates y dos victorias para el conjunto venezolano.

¿Cómo quedó la Selección chilena?

De hecho, La Roja jamás ha perdido ante el elenco llanero en una clasificatoria para un Mundial jugando como forastero, saliendo victorioso seis de las siete veces que los ha enfrentado de visita, cerrando el invicto con un empate. Es más, los últimos cinco choques fueron triunfos consecutivos.

