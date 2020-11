Venezuela vs. Chile en vivo por las Eliminatorias: partido online, resultado y minuto a minuto

La Selección chilena buscará seguir en la senda del triunfo visitando a por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a 2022.

El cuadro dirigido por Reinaldo Rueda llega a esta cita en el sexto casillero, con cuatro puntos, tras cosechar una caída en su estreno (2-1 ante ), un empate frente a (2-2) y una victoria sobre Perú 2-0 en el Estadio Nacional. Mientras que la Vinotinto registra solo derrotas en este proceso: ante los cafeteros en Barranquilla (3-0), en Caracas (1-0) y en Sao Paulo (1-0), lo que la tiene en el último lugar de la tabla, junto a .

Cabe recordar que la última vez que el representativo nacional jugó en el país llanero fue en marzo de 2016, con Juan Antonio Pizzi a la cabeza, en la ruta a 2018, donde los criollos ganaron 4-1 en Barinas gracias a un doblete de Mauricio Pinilla y Arturo Vidal. Rómulo Otero anotó el descuento.

- La Roja destaca los goleadores nacionales ante la Vinotinto con Iván Zamorano a la cabeza:

- Así va la tabla de goleadores chilenos en Eliminatorias:

17:20 José Peseiro también presentó su equipo titular: Wuilker Faríñez; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Angel, Luis Mago; Junior Moreno, Yangel Herrera, Cristian Cásseres JR; Savarino, Rondón y Machís.

17:15 Ambas escuadras arribaron al Estadio Olímpico de Caracas, ciudad que La Roja visitará por primera vez después de 31 años. Y es que el último registro del combinado nacional en aquel reducto data del 6 de agosto de 1989, por el proceso clasificatorio a la cita planetaria de 1990. En aquella ocasión, el representativo criollo se impuso por 3-1, con goles de Jorge Aravena (2) e Iván Zamorano.

17:02: Reinaldo Rueda oficializó su oncena: La principal NOVEDAD es el regreso de Alexis Sánchez en reemplazo de Fabián Orellana.

17:00 La Roja ostenta un favorable registro ante los "llaneros" como forastero con seis triunfos en siete partidos disputados. Por Eliminatorias se han medido en 14 oportunidades, con 11 triunfos de Chile contra uno de la Vinotinto.

El partido entre Venezuela y Chile se juega este martes 17 de noviembre a las 18:00 de Chile y 17:00 de Venezuela en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), sin público por la emergencia sanitaria del coronavirus . El compromiso será transmitido en Chile por televisión abierta en Chilevisión. Online, va por Estadio CDF , Claro Video y RedGol.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Jean Beausejour; Erick Pulgar, César Pinares, Arturo Vidal; Jean Meneses, Felipe Mora y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

