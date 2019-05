Las razones para que Lozano, Layún, Chicharito, Vela y más no jueguen Copa Oro

Varios son los jugadores que militan en el Viejo Continente y que no están siendo considerados tras el Mundial.

Cada vez quedan menos rastros de la Selección mexicana del pasado Mundial en . Desde las Fechas FIFA posteriores a dicho torneo, el Tricolor empezó con una renovación generacional en casi todas sus posiciones. En varias de esas convocatorias no estuvieron Javier Hernández, Carlos Vela, Jesús Manuel Corona y Héctor Herrera, quienes tampoco pasarán lista en la Copa Oro 2019 .

Todos los mencionados fueron al Mundial junto al Tricolor y la mayoría de ellos incluso eran titulares dentro del esquema de Juan Carlos Osorio . Sin embargo, durante la era de Gerardo Martino , o no fueron llamados o se les consideró suplentes, salvo por el caso puntual del Tecatito , quien se 'bajó' solo. Tema aparte igualmente son los lesionados Miguel Layún e Hirving Lozano .

Se creía que para el compromiso más importante de este año, el certamen de mayor relevancia en la Concacaf, cuando menos uno regresaría, mas no ocurrió así. En cambio, la metamorfosis y las oportunidades para los jóvenes que despuntan en la Liga MX siguen a la orden del día.

A continuación revisamos la razón de ser sobre cada uno de los ausentes:

POR QUÉ CHICHARITO NO JUEGA LA COPA ORO

Aunado a que el hombre del no tuvo su mejor campaña en , por lo que no sería titular, el máximo goleador en la historia del Tri igualmente tenía un compromiso familiar no menor: el nacimiento de su hijo prácticamente al mismo tiempo que la justa. Luego de discutirlo con Martino, ambos decidieron que lo mejor era no distraerlo. Asimismo, las declaraciones donde confesó que se le cruzó varias veces no volver a ponerse el uniforme verde, blanco y rojo no cayeron bien al interior por su mal timing.

POR QUÉ HÉCTOR HERRERA NO JUEGA LA COPA ORO

Argumentó cansancio producto de haber disputado más de 50 cotejos con el Porto en el ciclo 2018-19 . El tema de su futuro , el cual aún no está definido su nuevo equipo , igual influyó porque, dice, quiere realizar pretemporada y ganarse un lugar a partir del inicio.

POR QUÉ TECATITO NO JUEGA LA COPA ORO

Atraviesa un gran momento en Portugal . Por momentos se asemeja a la mejor versión que se le recuerde en el Twente . Pero el propio Chuy se metió el pie en el camino en la primera citatoria de Martino cuando determinó no tomar el vuelo rumbo a los . De ahí se originó una serie de d esencuentros y teléfonos descompuestos entre el cuerpo médico de los Dragones y el de que dictó sentencia contra el sonorense.

Primero el Tata amenazó , luego parecía que lo exculpaba públicamente, pero a la postre no se la perdonó.

POR QUÉ VELA NO JUEGA LA COPA ORO

Vive la temporada con más goles y asistencias de su carrera . Líder del Los Ángeles FC en la y único Tricolor al que no le afectó ni bajó su nivel el mudarse a Estados Unidos como a los hermanos Dos Santos ( Giovani y Jonathan ). A sus 30 años desea una vida más tranquila y ya le comunicó a Martino su retiro definitivo del representativo mayor sin vuelta atrás .

POR QUÉ CHUCKY LOZANO NO JUEGA LA COPA ORO

Hirving no alcanzó a recuperarse, por lo que Martino y compañía decidieron desafectarlo. La ruptura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla derecha no sanó del todo y requerirá de un mayor lapso de reposo.

POR QUÉ LAYÚN NO JUEGA LA COPA ORO

Miguel será sometido a un procedimiento quirúrgico debido a una afección renal . Por esa razón, no podrá realizar ningún tipo de actividad deportiva al menos por un mes a partir de la fecha de la cirugía.