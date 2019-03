Tata Martino sentenció a Tecatito: “Va a tener alguna repercusión en el futuro”

El DT de la Selección mexicana no compartió la decisión del jugador de no acudir a la concentración.

La primera concentración oficial de la Selección mexicana con Gerardo Martino al frente no comenzó de la mejor manera, pues Tecatito Corona decidió no viajar a San Diego argumentando una lesión en el tobillo, situación que provocó la molestia del DT.

“En el primer contacto Jesús (Corona) estuvo de acuerdo (en venir), pero cinco horas después me llamó y me dijo que había optado por hacer su recuperación allá ( ) y no se sentía bien para viajar, a lo cual no estoy de acuerdo, pero lo respetaba. También le dije que no es una postura que empiece y termine con esta concentración, va a tener alguna repercusión en el futuro”, señaló el estratega.

Martino dejó claro en entrevista con Univisión que esto no es una amenaza para el Tecatito, pues la decisión de continuar en el Tri dependerá exclusivamente del jugador.

“No estoy acá para hacer amenazas futuras. Estas son decisiones de los futbolistas que hay que tomar con naturalidad y respetarla de alguna manera, más allá de que no la comparto. Seguiré el camino con los jugadores que quieran estar, y evidentemente los que quieran dar un paso al costado, está bien, es su decisión”, sentenció.