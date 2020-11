Chicharito: "El que no ha confiado en el Galaxy he sido yo"

El delantero mexicano puso fin a su sequía en la MLS, marcando el único gol de los suyos en el empate contra el Seattle Sounders.

Galaxy tuvo un nuevo tropiezo contra , pero al menos tuvo una noticia positiva: el reencuentro de Chicharito con el gol. El delantero mexicano no desperdició un mano a mano con Stefan Frei y mandó el balón al fondo de las redes con un remate cruzado.

El gol llega en el mejor momento para el canterano de , quien ha sido duramente cuestionado. Sin embargo, el canterano de Chivas reconoce que ha contado con el respaldo del club en todo momento y asume la responsabilidad del bajo nivel mostrado hasta ahora.

#LAGalaxy



"Todo mundo sabe con la persona con la que trabajo emocionalmente y sigo trabajando con Diego. Todo se ha ido desmedido pero también es en base a mi falta de responsabilidad en mi comunicación. Lo bueno q pude despertar y estoy tomando medidas en mi vida": Chicharito pic.twitter.com/1Y3nEWms51 — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) November 5, 2020

"En un lapso de dos semanas ya venía trabajando profundamente y con mucha responsabilidad con mi vida. Este año ha sido negativo en todos los sentidos. Este club me ha brindado todo, el que no he confiado en ellos he sido yo", dijo Chicharito tras el partido.

Por otro lado, Javier aseguró que uno de los pilares más importantes para salvar su carrera ha sido Diego Dreyfus. El delantero del Galaxy sostiene que su coach de vida ha sido clave en encontrar nuevamente el rumbo a nivel profesional, pese a las polémicas suscitadas al respecto.

"Todo mundo sabe con la persona con la que trabajo emocionalmente y sigo trabajando con Diego. Todo se ha ido desmedido pero también es en base a mi falta de responsabilidad en mi comunicación. Lo bueno que pude despertar y estoy tomando medidas en mi vida", concluyó.