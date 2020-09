La afición del Galaxy perdió la paciencia: "Chicharito es basura"

No ha sido el año de Chicharito . Luego de no ser tomado en cuenta en el y marcharse a la MLS en busca de minutos , el delantero no ha logrado consolidarse como la figura que esperaban en el , donde ya comenzaron a perder la paciencia con el mexicano.

Javier Hernández fue titular por primera vez desde que se reanudó el futbol en , luego de la pausa provocada por la pandemia de coronavirus . El equipo californiano fue derrotado por el y las críticas contra su rendimiento no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Guillermo Barros Schelotto, director técnico del equipo que reconoció que espera algo más de Chicharito y Dos Santos. "Ninguno pudo marcar mucha diferencia, todos esperamos mucho más tanto de ellos como del equipo", comentó.

Sin embargo, las obsersaviones del timonel argentino representan el sentimiento de buena parte de la afición del Galaxy, que aprovechó las redes sociales para expresar su inconformidad con el rendimiento de Chicharito tras la derrota contra el Real Salt Lake , que los hunde en la tabla.

Estos son algunos de los comentarios de los aficionados del Galaxy en las redes sociales:

"El fichaje de Gio 2.0, Chicharito es pura basura . Literalmente no ha aportado nada al equipo. Es hora de irse".

" Chicharito es basura . Lo compramos para competir con Vela y para hacer dinero por marketing, vendiendo boletos y playeras. Zlatan con 40 años ha marcado más goles en la que Javier Hernández en las últimas cuatro temporadas de su carrera. Despierta".

Chicharito is 🗑 we bought him to compete with Vela and the LA market to make money, sell tickets, and jerseys....Zlatan has scored more goals in Serie A in the last season and a half as an almost 40 year old then Javier has in the last 4 seasons of his career. Wake up.