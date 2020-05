Chicharito vio interrumpida su adaptación al Galaxy por la pandemia

El gerente general del cuadro californiano considera que el coronavirus afecta el proceso de adaptación del mexicano.

Dennis te Kloese, gerente general de LA Galaxy, considera que la pandemia de coronavirus tuvo un impacto negativo en la adaptación de Javier Hernández al equipo. El mexicano es uno de los grandes refuerzos de la temporada en la MLS y apenas tuvo unas semanas entrenando con sus nuevos compañeros.

"Esperamos que se conecte lo más pronto posible con el equipo después de esta pandemia y que regresemos. No lo dudo por un momento, por las características y la calidad y las ganas que tiene Javier", dijo el directivo del conjunto californiano en referencia a Chicharito, en declaraciones que recoge MLS Español.

El holandés, además, pide que no se compare a Chicharito con Zlatan Ibrahimovic, pues tienen cualidades completamente diferentes. "Esperamos de él mucho. No es comparable, no hay que pensar que es un reemplazo de Zlatan Ibrahimovic. Simplemente él es Javier, y encaja en una forma con el equipo", comentó.

Luego de no tener demasiadas oportunidades en el con Julen Lopetegui, Chicharito tomó la decisión de poner punto final a su ciclo en Europa y probar suerte en el futbol de . En los dos partidos que disputó con el conjunto californiano, no tuvo la oportunidad de estrenarse como goleador.