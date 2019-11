Zlatan Ibrahimovic se va del LA Galaxy

Los rumores quedaron atrás y Zlatan Ibrahimovic anunció este miércoles su salida del , luego de haber sido eliminados por el LAFC en las semifinales de la conferencia oeste.

Ibra llegó a la en marzo del 2018 como jugador franquicia, firmando con los Galácticos que estaban necesitados de su hombre gol, función que cumplió el delantero sueco y que le generó una rivalidad con el mexicano Carlos Vela .

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr