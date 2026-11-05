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La Europa League en televisión

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Celtic Park

Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido al Celtic de Glasgow y al Beşiktaş?

El Celtic llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante el Falkirk. Antes empató 2-2 con el Dundee United y ganó 1-2 a domicilio al Hibernian. En total, el Celtic marcó once goles en esos cinco partidos, pero también encajó siete.

El Beşiktaş presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el conjunto de Estambul empató 2-2 con el Kasımpaşa. En la Europa League, el Beşiktaş sumó puntos ante el Crystal Palace (2-2) y el Hoffenheim (victoria a domicilio por 2-3). En esos cinco partidos, el equipo marcó nueve goles y encajó nueve.

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: alineaciones

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: estado de forma

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: balance de enfrentamientos directos

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: las clasificaciones