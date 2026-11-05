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Europa League
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Celtic Park
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Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş hoy en directo: ¿quién transmite el partido por televisión y streaming?

Celtic vs Besiktas
Celtic
Besiktas
Europa League

El Celtic de Glasgow se enfrenta al Beşiktaş en la Europa League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

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Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Celtic Park

Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido al Celtic de Glasgow y al Beşiktaş?

El Celtic llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante el Falkirk. Antes empató 2-2 con el Dundee United y ganó 1-2 a domicilio al Hibernian. En total, el Celtic marcó once goles en esos cinco partidos, pero también encajó siete.

El Beşiktaş presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el conjunto de Estambul empató 2-2 con el Kasımpaşa. En la Europa League, el Beşiktaş sumó puntos ante el Crystal Palace (2-2) y el Hoffenheim (victoria a domicilio por 2-3). En esos cinco partidos, el equipo marcó nueve goles y encajó nueve.

CEL

CEL - Formulario

HEA
W7-1
CEL
L1-2
HIB
W1-2
DUU
D2-2
FAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BJK

BJK - Formulario

TSG
W2-3
TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: alineaciones

Celtic contra Besiktas alineaciones

4-2-3-1
Celtic crest
Celtic
CEL
Formación
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-3-3
S. JohnstoneS. JohnstoneK. TierneyK. TierneyL. ScalesL. ScalesC. Carter-VickersC. Carter-VickersJ. LotombaJ. LotombaB. NygrenB. NygrenS. TounektiS. TounektiJ. ForrestJ. ForrestM. BaurM. BaurC. McGregorC. McGregorK. HoeghK. HoeghA. NuebelA. NuebelE. AgbadouE. AgbadouE. TopcuE. TopcuK. OuattaraK. OuattaraA. MurilloA. MurilloJ. OlaitanJ. OlaitanS. OzcanS. OzcanL. TrossardL. TrossardE. PokuE. PokuH. OhH. OhV. CernyV. Cerny
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-2-3-1
Celtic

Once inicial

Besiktas

Suplentes

Manager

  • Martin O´Neill
  • V. Italiano

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: estado de forma

CEL

CEL - Formulario

HEA
W7-1
CEL
L1-2
HIB
W1-2
DUU
D2-2
FAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BJK

BJK - Formulario

TSG
W2-3
TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: balance de enfrentamientos directos

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
W
W
W
W
2
BournemouthBournemouthBOU
431092+710
D
W
W
W
3
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
NEC NimegaNEC NimegaNEC
421189-17
W
W
D
L
11
LyonLyonOL
421167-17
D
L
W
W
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
W
W
L
L
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
W
W
L
L
15
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
L
L
W
W
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
W
D
L
18
Sparta PragaSparta PragaSPP
412164+25
D
L
D
W
19
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
L
D
L
W
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
24
SalzburgoSalzburgoSAL
411237-44
L
D
L
W
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
AC MilánAC MilánMIL
410347-33
L
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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