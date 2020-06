Celades: "Ojalá que Ferran pudiera quedarse en el Valencia"

El entrenador del Valencia compareció en rueda de prensa y repasó la actualidad del cuadro de Mestalla antes del derbi valenciano

El entrenador del , Albert Celades, concedió una rueda de prensa telemática antes de que el cuadro de Mestalla vuelva a la Liga Santander ante su eterno rival en la capital del Turia, el . El entrenador che repasó toda la actualidad a un día de que vuelva a rodar el balón en la capital del Turia.

Con solo una victoria en los últimos cinco encuentros antes del parón por el coronavirus, el cuadro valencianista no puede dejarse más puntos en el camino. Es séptimo, con 42 puntos, a solo 3 de Europa, pero el , octavo, le pisa los talones, ya que solo está a cuatro puntos de los de Celades.

Celades responde a la confesión de Gasperini

Una de las cuestiones a las que respondió el entrenador che es a la confesión del técnico del , Gianpiero Gasperini, que dijo que la tarde del partido ante el Valencia, en la vuelta de octavos de Champions, estaba "peor" del coronavirus. Celades ha querido responder a estas afirmaciones.

"Creo que es sencillo. Si eso estuviese confirmado, porque luego él matizó lo que había dicho, pero no solo él, cualquier persona que pudiera tener síntomas del virus en aquellos días tenía que haberlo puesto en conocimiento de los médicos", expresó.

Recomienda a Ferrán que "busque su felicidad"

El futuro de Ferran Torres es una de las grandes incógnitas de la actualidad valencianista. El extremo está en el punto de mira de varios clubes, y no termina de atar el Valencia su renovación. Su entrenador lo tiene claro y le hizo una recomendación en la rueda de prensa.

"Yo le recomendaría, pero no a él sino a todos, que buscase su felicidad. Por la parte que nos toca, nos encantaría que se quedase con nosotros. Su rendimiento ha ido creciendo en cada partido. Es valenciano, es de aquí y ojalá pudiera quedarse aquí".

Su mayor preocupación, la incertidumbre

"Es incierto todo, claro. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo va a ser la vuelta tras tres meses sin ningún partido de preparación. Es un confinamiento vivido con diferencias entre los jugadores: unos en casa con jardín, otros en un piso. Pero al mismo tiempo estamos muy ilusionados con volver a jugar y tratar de acabar el campeonato de la mejor", expresó.

Prudencia con Gabriel Paulista

"Gabriel tuvo un problema el lunes y desde entonces ha hecho trabajo al margen. Su participación no es sencilla. Vamos a esperar a mañana para dar la lista. Hemos dedicido darla mañana porque el partido es tarde. Vamos a esperar qué sucede con él. Tenemos otras alternativas que contemplamos, claro".

Su renovación, en el aire

"Ya he dicho antes que di mi opinión en su momento y han pasado muchas cosas. Ha habido una lesión, declaraciones... hemos vivido momentos no muy agradables, pero eso ya no depende de mí. Veremos qué sucede".