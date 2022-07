Ceballos se lo pone difícil a Ancelotti

El sevillano fue de lo mejor del Real Madrid ante el América

Estamos a pocos días de que comience el mes de agosto y Dani Ceballos sigue en el Real Madrid, aunque continúa sin renovar. El centrocampista andaluz tiene contrato hasta junio de 2023 y de momento no ha recibido oferta para poder continuar de blanco durante más temporadas.

Esto provocará un mes de agosto intenso en cuanto al futuro del centrocampista, el cual, de momento, sigue al mismo nivel con el que acabó la pasada temporada. Esta madrugada ha sido el mejor jugador del Real Madrid, el cual no ha ganado el partido, entre otras cosas, porque Rodrygo no fue capaz de marcar dos goles cantados que Ceballos le había regalado.

Getty Images

Ancelotti, hasta el momento, ha dejado claro que para él es el séptimo centrocampista del equipo y, aunque en el fútbol nunca se puede dar nada por sentado, es difícil que esa situación sea revertible. Con su juego, Ceballos se ha ganado sin duda tener más oportunidades, pero en el club y en el staff técnico confían más en Camavinga, Valverde y Tchouameni para conducir el centro del campo del futuro del Real Madrid.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la prioridad de Ceballos siempre ha sido jugar, tener minutos y, sobre todo, si eso no podía ser en el Real Madrid, que fuese en el Betis. Sin embargo, el equipo verdiblanco no está dispuesto a poner encima de la mesa lo que pide el Real Madrid.

Queda poco más de un mes para que se cierre el mercado de fichajes y Ceballos podrá comprobar hasta qué punto Ancelotti confía o no en él. Una vez eso suceda, podrá decidir si prefiere abandonar el club este verano o seguir y cumplir su contrato con la esperanza de poder alargarlo si jugadores como Kroos o Modric no siguieran a partir de la siguiente temporada. En cualquier caso, si sigue sin haber renovado, en el verano de 2023 quedaría libre y podría decidir su futuro... pero seguramente a costa de no acudir al Mundial.

Ancelotti sigue jugando al despiste

El italiano utilizo a Rudiger de central y cuando coincidio con Alaba, fue el austriaco el que jugó de lateral izquierdo. Además, tras el partido, aseguró que el lateral titular es Mendy, por lo que, en ese caso, Alaba, Militao o Rüdiger comenzarían la temporada, en principio, en el banquillo.

Además, Carletto también ha dejado claro que, en el caso de que no esté Benzema, salvo fichaje, su suplente será Eden Hazard. Ante el América ni Mayoral ni Mariano ni Latasa tuvieron minutos y el belga volvió a actuar de referencia sin el francés. Ya ha coincidido en el campo con Rodrygo y Vinicius y, por lo visto, prefiere a Hazard de falso nueve que a cualquiera de ellos o a Asensio en esa posición.

Por último, Ancelotti dio una pista clave de cara a la Supercopa de Europa. Volvió a asegurar que el equipo que juegue este fin de semana ante la Juventus será el que lo haga ante el Eintracht (con la duda quizás de Carvajal por problemas físicos), y también dijo que la Supercopa era un trofeo "de la pasada temporada", por lo que, a priori, es bastante probable que el once de la Supercopa sea el que ganó la Champions en París.