Acelerón en la operación salida del Real Madrid

Jovic y Kubo han sido los primeros en salir. Reinier se queda en España para buscar equipo. Odriozola o Mariano todavía podrían marcharse.

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid empezaba el mercado con un problema de fichas en el primer equipo. A pesar de que Isco, Bale y Marcelo terminaban contrato, los fichajes de Rudiger y Tchouameni y el regreso de los cedidos ponía a Ancelotti y a la dirección deportiva en el compromiso de tener que aligerar la plantilla. De esta forma, el club se puso manos a la obra y en las últimas semanas ha acelerado en algunas negociaciones para dar salida a futbolistas que no contaban por diferentes motivos.

El primero en salir ha sido Jovic, que se ha ido a la Fiorentina en un acuerdo poco beneficioso para el Madrid pero que permite a los blancos liberarse de un jugador que no ha podido adaptarse en sus tres años en la capital. Tras él, días después, se ha encontrado un destino para Kubo. El japonés se ha visto obligado a salir por el bloqueo de extracomunitarios que hay en el primer equipo. Se va a la Real, aunque el Madrid mantiene un 50% de los derechos en caso de que quiera recuperarlo en el futuro. Es un jugador en el que hay puestas muchas esperanzas de cara al futuro.

En la rampa de salida está Reinier. Hasta hace pocos días todo apuntaba que acabaría en el Benfica, pero las negociaciones están paradas ahora mismo y se están barajando otras opciones en el mercado. Su caso es igual al de Kubo: tiene que salir obligatoriamente al no tener pasaporte comunitario. Como adelantó Mario Cortegana en "Marca", no viajará a la gira norteamericana para aclarar su futuro. Su agente, Giuliano Bertolucci, está en Europa para cerrar algunas negociaciones, entre ellas la del propio Reinier, que sigue teniendo varias opciones sobre la mesa.

El artículo sigue a continuación

Odriozola, Mariano, Vallejo y Miguel están en el mercado

Hay futbolistas que, si bien tienen opciones de seguir, se les está buscando una salida de cara a la próxima temporada. El que más opciones tiene de marcharse es Álvaro Odriozola, que ha regresado de cesión esta temporada y que no tiene sitio en el equipo. Ancelotti está dispuesto a contar con él, pero en el club creen que la posición de lateral derecho está bien cubierta con Carvajal y Lucas Vázquez. Además, ven en Vinicius Tobias una mejor opción de cara al futuro y siguen muy de cerca a Reece James para los próximos mercados.

El Madrid quiere sacar también a Mariano. Sin embargo, con el hispano-dominicano no será tan sencillo. Ya son varios veranos en los que el club trata de venderlo, pero el delantero se aferra a su contrato, el cual termina en 2023. Lo normal sería que forzase para marcharse gratis el año que viene. Ha tenido reuniones con diferentes equipos, pero sus pretensiones económicas siguen siendo demasiado altas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Hay dos casos como son Miguel y Vallejo cuyo futuro es una incógnita en estos momentos. La idea del club es que salgan ambos: el primero para curtirse en una cesión o venta reteniendo parte de los derechos y el segundo porque no cuenta para Ancelotti como se demostró el año pasado. Sin embargo, no se descarta que uno de los dos se pueda quedar si tenemos en cuenta que Alaba y Nacho alternarán el lateral y el centro de la defensa. El cuerpo técnico podría optar por reforzar una de las dos posiciones con el canterano o el zaragozano. Ahora mismo, el que tiene más opciones de salir es Vallejo.

Asensio y Ceballos, más cerca de seguir

El club empezó el mercado contando con que tanto Asensio como Ceballos saldrían. Tienen contrato hasta 2023 y no son, en ningún caso, titulares para Ancelotti. Ahora bien, su salida no será tan sencilla ya ninguno de los dos ve con malos ojos la opción de apurar hasta su último año. El balear tiene la prioridad de seguir en el Madrid, pero no se le ha ofrecido, por el momento, una renovación. El andaluz, por el contrario, si que está más abierto a cambiar de aires, pero su opción preferida es el Betis, el cual no puede pagar su traspaso, y el resto de candidatos no acaba de seducirle. El Mundial está en el horizonte y si un equipo les ofrece un proyecto en el que sean importantes, podrían cambiar de idea y acabar dejando el Madrid, aunque en este momento se antoja complicado.

La operación salida todavía no ha terminado. El club trabaja en reducir la plantilla para hacerla lo más competitiva posible, contando siempre con jugadores que puedan entrar en la rotación. En los próximos días o semanas, se esperan más despedidas, aunque el verano es largo y hasta el 31 de agosto puede pasar de todo.