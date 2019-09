¿En qué canal va el Puebla vs San Luis, cómo ver y a qué hora es?

Te brindamos la información que debes saber acerca del juego entre Camoteros y Rojiblancos.

Por la inauguración de la novena jornada del Apertura 2019 de la Liga MX, el recibe al en un cotejo entre dos clubes que, por ahora, se encuentran ambos afuera de la zona de la Liguilla y necesitan de un buen resultado para meterse en la pelea.

El duelo se llevará a cabo este viernes 13 de septiembre, a las 19:00 horas, Tiempo del Centro de , en el Estadio Cuauhtémoc.

En Goal le presentamos a los interesados las diferentes alternativas que tienen para estar al tanto de todo lo que ocurra en el compromiso:

EN QUÉ CANAL VA PUEBLA VS SAN LUIS Y CÓMO VER ONLINE

La transmisión del enfrentamiento la lleva a cabo la compañía SKY, específicamente en el canal 504. La opción para no perdértelo a través de Internet es el sitio de SKY o su aplicación Blue to Go Video Everywhere disponible para smartphones con sistema operativo Android o IOs.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Los simpatizantes de la Franja y el cuadro de los potosinos, además de los neutrales que deseen mirarlo, deberán contar con televisión de paga sí o sí, ya que SKY es un canal cerrado en el que hay pagar un paquete para tener acceso a él.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?