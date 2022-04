Bundesliga: Un árbitro se equivoca y pide perdón en televisión

Metió la pata, la sacó en televisión y pidió disculpas. Aquí paz y después, gloria. Matthias Jöllenbeck, árbitro del partido Augsburg-Mainz, correspondiente a la Bundesliga alemana, se equivocó pitando una pena máxima que no era, en la que el VAR se inhibió de intervenir. Siendo consciente de su grave error, acabó pidiendo perdón en pleno directo, analizando su fallo en televisión. El trencilla reconoció su metedura de pata en "Sky Sports" y reconoció el fallo en público, por haber señalado un penalti que no era y había sido determinante para el resultado del partido.

El penalti no era y el VAR decidió no intervenir

En partido correspondiente a la jornada 26 de la Bundesliga, Augsburg y Mainz se enfrentaban en disputa de los 3 puntos. Los locales se impusieron en un final de partido realmente polémico. Gouweleeuw marcó el 1-0 desde el punto de penalti después de que el colegiado, Matthias Jollenbeck, señalara una pena máxima que no existió. Era el minuto 10 de partido. La pena máxima se pitó, se chutó y el gol se transformó, en mitad de las quejas del Mainz. El VAR decidió no intervenir y permitió que el penalti se ejecutase. A pesar de que no había penalti, como se podía apreciar en las repeticiones de la televisión, el gol subió al marcador y el partido acabó 2-1 para el Augsburg.

"Fue un error y lo siento mucho"

Al final del encuentro, el árbitro, de manera sorprendente, porque estas situaciones no se suelen dar, decidió comparecer ante los micrófonos de 'Sky Sports' para explicar la jugada y, en una actitud que le honra, pidió disculpas por su grave error, que había perjudicado al Mainz. Jöllenbeck explicó: "Prefería no haberlo pitado. No es penalti. Fue un grave error por mi parte y lo siento mucho. Me hubiera gustado que me corrigieran. A todos nos interesa que estas cosas no se mantengan", comentó. El árbitro reconoció que vio las imágenes en el intermedio del encuentro y que había pedido disculpas al entrenador del Mainz: "Es molesto para mí como árbitro y no puedo más que disculparme", aseguró. El colegiado, en un acto de valentía y honrdez, asumió su error, pidió disculpas y demostró personalidad.