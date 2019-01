Bryan Tamacas debutó con Club Sportivo Luqueño

Comenzó el torneo de la Primera División de Paraguay.

El pasado jueves, Bryan Tamacas, jugó el primer partido oficial con Club Sportivo Luqueño, su nuevo equipo en Paraguay. El debut fue contra General Díaz, que arañó un punto sobre en los últimos segundos del pitazo final, al lograr empatar el marcador 2-2.

Sportivo Luqueño ganaba 2-0 con anotaciones de Hernán Rivero (minuto 17) y Aldo Quiñónez (minuto 64). El rival reaccionó con los goles de Rogerio Leichtweis (minuto 76) y Alex Garcete (minuto 90+3).

Tamacas conversó con el programa radial Güiri Güiri al Aire de sus impresiones de la liga guaraní: “El fútbol de Paraguay es de bastante contacto, pero por mi estilo de juego no me ha costado. El fútbol de acá (en Paraguay) es más técnico y rápido, pero espero adaptarme. Mi entrenador sabe que voy bien al ataque, pero el entrenador (Pablo Sarabia) me ha pedido la responsabilidad de regresar siempre a tiempo, porque acá los equipos aprovechan bien los espacios”.

El artículo sigue a continuación

“Para mí es importante venir a un fútbol tan importante como el sudamericano y eso es bueno para mi carrera. Ellos me observaron desde los partidos de selección. Esto (su fichaje) se manejó con mucha cautela", expresó luego el defensor salvadoreño.

Sobre el caso administrativo del Sportivo Luqueño, Tamacas opinó lo siguiente: "Nosotros nos mentalizamos en los partidos, nunca hemos visto problemas ni hemos tenido días tensos. No puedo hablar de eso porque no lo he vivido".

Y sobre la afición puntualizó que: “Luque tiene una bonita hinchada, apoya del inicio hasta el final. Hubo palabras de aliento y apoyo y me quedo con eso. Como equipo debemos mejorar mucho y trabajar fuerte. El lunes visitamos al River Plate".