Brizuela recomendaría la continuidad de Tomás Boy en Chivas

El Cone está convencido de que el Jefe va a ayudar al Rebaño Sagrado a salir de la situación en la que se encuentra.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Isaac Brizuela, mediocampista de Chivas, levanta la mano a favor de Tomás Boy. El Cone, quien vivió uno de sus mejores torneos bajo la tutela del Jefe, confía en su continuidad para el Apertura 2019.

Y es que en medio de la crisis deportiva, Tomás fue contactado por José Luis Higuera, director general del Guadalajara como 'bombero' por los próximos cuatro partidos del torneo. Aunque la directiva tiene en mente otro perfil, de convencer podrían extenderle su contrato.

El futbolista mexico-americano es consciente del trabajo de Boy Espinoza y la manera de rescatar equipos con problemas de descenso, situación que aqueja al Rebaño que arrancaría en el penúltimo puesto de la clasificación de cocientes de la temporada 2019-2020.

"Por conocerlo y el tiempo que estuve con él, que nos fue bien, mis comentarios serían a favor del entrenador. Es parte de la directiva reaccionar a favor. Es por estos partidos, es complicada una decisión. Al asumir el reto está comprometido y convencido de que le puede lograr. Va a ayudar al plantel a salir adelante", mencionó en conferencia de prensa.

En la plantilla esperan la decisión final de la dirigencia para un Rebaño que se ha vuelto una 'papa caliente'. Brizuela espera que signifique un beneficio a la institución.

“No creo que la directiva tome una decisión pensando en que el jugador no va a opinar. Se tocan esos temas, nos han hecho parte de las decisiones, nos dicen que se buscan opciones, son decisiones que les tocan a ellos, por algo están en ese puesto y tienen la capacidad para estar ahí. vale nuestra opinión, pero la toman por el bien del todo”, puntualizó, con el antecedente de los dos goles en 18 partidos con el del Clausura 2013, dirigido por Tomás Boy.

QUIERE RETIRARSE EN CHIVAS

Brizuela Muñoz no piensa dejar al Guadalajara. Más allá del interés de cualquier club por sus servicios, piensa poner punto final a su carrera en la Perla Tapatía.

“Renové (contrato) con , no he hablado con otro equipo, no he tenido acercamientos. Estoy comprometido al cien por ciento con este equipo y aquí me quiero retirar, estar en los mejores lugares que es donde se merece a estar”, dijo ante el supuesto interés de Rayados de por incorporarlo a su plantilla.