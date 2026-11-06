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Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoElversberg
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Borussia Dortmund vs. Elversberg hoy en directo: ¿quién transmite el partido por televisión y streaming?

Borussia Dortmund vs Elversberg
Borussia Dortmund
Elversberg
Bundesliga

En la Bundesliga, el Borussia Dortmund se enfrenta al Elversberg. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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EspañaDAZN
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosPeacock
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Borussia Dortmund vs. Elversberg: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
Signal Iduna Park

El Borussia Dortmund recibe al SV Elversberg en el Signal Iduna Park para un duelo de la Bundesliga. Tras una intensa noche de miércoles en la Liga de Campeones, el equipo de Kovac vuelve a centrarse en la liga.

El BVB atraviesa un gran momento. Cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales confirman su tendencia al alza. En su encuentro más reciente, el Dortmund venció 2-1 al Real Betis en la Liga de Campeones gracias a un gol decisivo de Konstantinos Karetsas.

Sin embargo, Niko Kovac tendrá que prescindir de Serhou Guirassy. El goleador abandonó el partido contra el Betis a los 34 minutos por problemas en el muslo y, con toda probabilidad, se perderá este encuentro.

El Elversberg viaja a Dortmund como equipo recién ascendido y ocupa actualmente la séptima posición de la tabla. Los visitantes llegan con resultados dispares: tras una victoria por 4-1 ante el Mainz 05, cayeron 0-2 frente al Darmstadt en la copa.

El partido ofrece al BVB la oportunidad de trasladar a la Bundesliga el impulso conseguido en la Liga de Campeones. A continuación encontraréis toda la información sobre la transmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Borussia Dortmund y el Elversberg?

El Borussia Dortmund llega tras sumar cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante el Real Betis en la Liga de Campeones. Antes había empatado 2-2 contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga. En esos cinco encuentros, el BVB marcó once goles y encajó ocho.

El Elversberg acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 4-1 al Mainz 05, pero antes había perdido 0-4 contra el RB Leipzig. En total, marcó nueve goles y encajó diez.

BVB

BVB - Formulario

SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
BET
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ELV

ELV - Formulario

FCU
L1-0
FCA
W4-3
RBL
L4-0
SVD
L0-2
M05
W4-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Borussia Dortmund vs. Elversberg: alineaciones

Borussia Dortmund contra Elversberg alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaJ. RyersonJ. RyersonM. BeierM. BeierD. SvenssonD. SvenssonJ. BellinghamJ. BellinghamF. SilvaF. SilvaN. KristofN. KristofM. RohrM. RohrL. GuentherL. GuentherL. PinckertL. PinckertL. SirchL. SirchF. OnyekaF. OnyekaL. PetkovL. PetkovL. PorebaL. PorebaM. KrattenmacherM. KrattenmacherF. KeidelF. KeidelD. MokwaD. Mokwa
Elversberg crest
Elversberg
ELV
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Elversberg

Manager

  • N. Kovac
  • V. Wagner

Borussia Dortmund vs. Elversberg: estado de forma

BVB

BVB - Formulario

SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
BET
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ELV

ELV - Formulario

FCU
L1-0
FCA
W4-3
RBL
L4-0
SVD
L0-2
M05
W4-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Borussia Dortmund vs. Elversberg: balance de enfrentamientos directos

Borussia Dortmund vs. Elversberg: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
W
L
W
L
D
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
10
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
L
W
L
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
15
HamburgoHamburgoHSV
8305719-129
L
L
W
W
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
D
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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