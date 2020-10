Scaloni, con aire de sobra

Argentina infló el pecho en la absurda altura de La Paz y cerró la doble fecha con puntaje ideal. Palacios, Lautaro y Messi, el top 3.

Respirar, suspirar, exhalar. Abrir la boca como peces desesperados fuera del agua. No es una clase de yoga ni National Geographic. Es un partido de las Eliminatorias al Mundial por los puntos contra en La Paz. pasa la prueba, cierra la primera doble fecha con puntaje perfecto y hay poco más para reflexionar después de un partido disputado en una cancha absurda a una altura absurda para la alta competencia.

Los más de 3.600 metros sobre el nivel del mar precarizan el nivel del juego y condicionan el análisis. El duelo se vuelve tosco, burdo, antinatural. Obliga a dosificar esfuerzos y limitar ambiciones; a pensar la estrategia a partir del oxígeno.

Los números de Scaloni como DT de la Selección



La inequidad por un factor geográfico obliga a repensar el compromiso de seguir considerando a una sede donde la capacidad pulmonar es más gravitante que el nivel de los equipos. En ningún otro escenario esta Selección Argentina padecería contra este pobre conjunto boliviano que no juega un Mundial desde 1994.

Messi: "¿Qué te pasa, pelado?"



Por momentos, pareciera como si la cancha estuviera llena de pozos y barro. Es literal que cuesta hacer pie. Controlar la pelota demanda uno o dos tiempos más que lo normal. Los pases largos son una tentación para ganar metros sin hipotecar oxígeno pero conllevan el riesgo de rifar la tenencia. Hasta Paredes, de los pies más calibrados de la Selección, parece impreciso en córners o cambios de frente.



Justamente el ex-Boca, hoy en , fue uno de los recursos más útiles para el ataque del equipo argentino. En la primera etapa probó tres veces y en la última -cortesía de Messi- reventó el palo. La vitalidad y el despliegue de Ocampos aparecieron entre bocanadas. Le alcanzó para desbordar y tirar un par de centros a la olla poco precisos. De Paul y su desparramo de sacrificio caótico tampoco pudieron entrar en sintonía.

Los goles y las mejores jugadas del 2-1 de Argentina



Desmenuzar números, nombres y esquemas tácticos de este partido proyectando el futuro no tiene mayor sentido. Las cualidades a destacar después de una victoria trabajosa como la de hoy estarán vinculadas a la capacidad de supervivencia: la potencia de Lautaro para inventar el 1-1 y asistir en el 1-2; la jerarquía y la inteligencia de Messi para absorber camisetas rivales y buscar el pase justo durante los 97 minutos sin intermitencias; el temple de Palacios para marcar el ritmo, no apurarse y dársela casi siempre a un compañero y, por qué no, el oportunismo de Correa para aprovechar sus minutos con un gol.



El gol de Bolivia debe ser una advertencia de que todavía hay que ajustar los relevos en retroceso. Montiel y De Paul invirtieron marcas y Chumacero tuvo libertad absoluta para buscar la cabeza de Moreno Martins. Martínez Quarta, de lo mejor contra en La Bombonera, seguramente vuelva para Firenze masticando algo de bronca por haber perdido la espalda del 9 en el 1-0.

¿Por qué es histórico el triunfo argentino en La Paz?



Desde lo estadístico, el resultado es importantísimo para seguir construyendo sobre bases de confianza sólida. La Selección no ganaba ahí hacía 15 años. Con 6 puntos, en lo más alto de la tabla, el que ahora tiene aire de sobra para darle vuelo a su equipo es Lionel Scaloni.