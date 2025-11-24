Bodo/Glimt vs. Juventus, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bodo/Glimt recibe a Juventus este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Aspmyra, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Bodo/Glimt vs. Juventus de la Champions League 2025-26

El Rayo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Mónaco en la fecha cuatro, con tarjeta roja incluida para Jostein Gundersen. El equipo dirigido por Kjetil Knutsen es vigésimo noveno en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, la Vecchia Signora empató por 1-1 frente a Sporting Lisboa en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Dusan Vlahovic. El cuadro a cargo de Luciano Spalletti es vigésimo sexto en la tabla con tres unidades.

Cómo ver Bodo/Glimt vs Juventus, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 7 Sudamérica ESPN 2 (Argentina), ESPN 5 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México HBO MAX Estados Unidos Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2, ESPN 5 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Hora de inicio de Bodo/Glimt vs Juventus

Liga de Campeones - Champions League Aspmyra Stadion

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Aspmyra.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Bodo/Glimt

El Rayo busca acercarse a la zona de play-off, pero al mismo tiempo, tienen un fin de semana clave a nivel nacional, con el cierre de la Eliteserien, donde están a un punto de distancia del líder en la lucha por el título.

Noticias de la Juventus

La Vecchia Signora viene de un incómodo momento durante el fin de semana, después de cantos racistas contra Dusan Vlahovic en el duelo frente a la Fiorentina, mismos que obligaron al árbitro a detener el compromiso por un momento.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

