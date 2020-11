Pablo Pérez "le regaló" el gol a Boca y estallaron los memes

El ex volante del Xeneize dio un pase en falso que le facilitó el 1-0 al equipo de Russo y explotaron las redes.

A Boca le estaba costando entrarle a . No hacía pie, no encontraba los espacios ni las sociedades para armar juego. Hasta que a los 40', Pablo Pérez, ex volante del Xeneize, le regaló la pelota a Salvio y llegó el gol de Tevez. ¡Para qué!

Inmediatamente las redes se inundaron de burlas hacia el mediocampista de Newell's, que tuvo un irregular paso por el equipo de la Ribera que algunos aún no perdonan. Pérez fue amonestado, como de costumbre en etapa en Boca, y salió reemplazado a los 21' del segundo tiempo.

Pablo Pérez vs. Boca, noviembre de 2020 pic.twitter.com/dagYpxoe6j — Fran (@frabigol) November 9, 2020

"Los errores te hacen mas fuerte"



Pablo Pérez: pic.twitter.com/HkiPBy1ovd — Ignacio. (@IgnU12) November 9, 2020

Pablo Pérez haciendo una de las que hacía siempre. Gracias, esta vez disfrutamos de tu error. Golazo del capitán Tevez. — Lucho Torres Toranzo (@ltorrestoranzo) November 9, 2020

Pablo Pérez, el mejor del mediocampo de Boca. — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 9, 2020

Morite Pablo Pérez cara de derrota — Anti-VAR profesional (@Gerrrrman) November 9, 2020

Pablo Pérez ya hizo más por Boca hoy que en todos los años que jugó acá. Que pedazo de hijo de puta. — Planeta De Boca (@PlanetaDeCABJ) November 9, 2020