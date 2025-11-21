Boca Juniors vs. Talleres, Octavos de Final del Torneo Apertura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a Talleres este domingo 23 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio de la Bombonera, por los Octavos de Final del Torneo Apertura 2025.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Talleres del Torneo Apertura 2025 de la Liga Argentina

El Xeneize clasificó a los Octavos de Final después de finalizar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos.

Por su parte, el Matador se metió a la ronda de los 16 mejores tras colocarse en el octavo lugar de la Zona B con 21 unidades.

Cómo ver Boca Juniors vs Talleres, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, Fanatiz Sudamérica TNT Sports (Argentina), ESPN, Disney+ México Disney+, Fanatiz Estados Unidos TyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido estará disponible en España por M+ Liga de Campeones y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Argentina la transmisión estará a cargo de TNT Sports, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Talleres

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

México:17:00 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

España:00:00 horas (Lunes 24)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Boca Juniors

El Xeneize ya aseguró su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores, pero ahora el objetivo es levantar su primer título de liga desde 2022.

Noticias de Talleres

Andrés Fassi habló sobre el futuro de dos futbolistas de la T, quienes empiezan a generar interés del Colo Colo, sin embargo, de momento ha cerrado la puerta a alguna movida.

"Catalán tiene contrato vigente por un año más; Talleres quiere extender su contrato. Barticciotto está en Santos de México y tiene opción de compra, que vence ahora en diciembre de 2025. A Talleres le interesa para el próximo año, veremos qué define el equipo mexicano".

Cómo llegan al partido

