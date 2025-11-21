Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Boca Juniors vs. Talleres, Octavos de Final del Torneo Apertura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido del Torneo Clausura 2025 entre Boca Juniors y Talleres, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Boca Juniors recibe a Talleres este domingo 23 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio de la Bombonera, por los Octavos de Final del Torneo Apertura 2025.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Talleres del Torneo Apertura 2025 de la Liga Argentina

El Xeneize clasificó a los Octavos de Final después de finalizar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos.

Por su parte, el Matador se metió a la ronda de los 16 mejores tras colocarse en el octavo lugar de la Zona B con 21 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs Talleres, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, Fanatiz
SudaméricaTNT Sports (Argentina), ESPN, Disney+
MéxicoDisney+, Fanatiz
Estados UnidosTyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido estará disponible en España por M+ Liga de Campeones y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz. 

En Argentina la transmisión estará a cargo de TNT Sports, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Talleres

Liga Profesional - Apertura Playoff

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

  • México:17:00 horas
  • Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)
  • España:00:00 horas (Lunes 24)

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors contra Talleres alineaciones

Boca JuniorsHome team crest

4-4-2

Formación

4-3-1-2

Home team crestTAL
25
A. Marchesin
23
L. Blanco
24
J. Barinaga
40
L. Di Lollo
32
A. Costa
7
E. Zeballos
5
L. Paredes
43
M. Delgado
8
C. Palacios
9
M. Gimenez
16
M. Merentiel
22
G. Herrera
19
J. Palomino
16
M. Navarro
4
M. Catalan
20
A. Schott
8
D. Ortegoza
26
M. Caceres
27
J. Portilla
5
M. Galarza
37
Rick
18
L. Angulo

4-3-1-2

TALAway team crest

BOC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Ubeda

TAL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Tevez

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Boca Juniors

El Xeneize ya aseguró su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores, pero ahora el objetivo es levantar su primer título de liga desde 2022.

Noticias de Talleres

Andrés Fassi habló sobre el futuro de dos futbolistas de la T, quienes empiezan a generar interés del Colo Colo, sin embargo, de momento ha cerrado la puerta a alguna movida.

"Catalán tiene contrato vigente por un año más; Talleres quiere extender su contrato. Barticciotto está en Santos de México y tiene opción de compra, que vence ahora en diciembre de 2025. A Talleres le interesa para el próximo año, veremos qué define el equipo mexicano".

Cómo llegan al partido

BOC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

TAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BOC

Últimos partidos

TAL

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

4

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

