'¡Lo esperaremos!' - Neymar ve otra puerta de transferencia abierta mientras Boca Juniors se une al Inter Miami en la carrera por la superestrella del Santos

Boca probablemente tendrá competencia por la firma de Neymar por parte del Inter Miami, con el ex portero de la USMNT Brad Friedel diciendo recientemente a GOAL por qué un acuerdo que podría ver reformada la legendaria unidad de ataque ‘MSN’ tiene sentido: “Creo que sería un riesgo para cualquiera; creo que solo depende de cómo estructures el contrato. También tienes que sopesar los pros y los contras: cuando firmas leyendas del juego como Neymar, también tienes que tener en cuenta las oportunidades comerciales que conlleva, y eso coincide casi cada vez con el salario y el paquete salarial que vas a dar.

“El lado positivo es que es una liga que es un escalón por debajo de donde está jugando. Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos, pero puede jugar muchos más años en la MLS. Es una liga que permitirá a los jugadores hacer eso, así que creo que Inter Miami necesita sopesar los pros y los contras de lo que pueden ganar fuera del campo e intentar hacerlo correctamente.

“Si pueden estructurar el contrato correctamente, entonces limita el riesgo. Tener a Neymar junto a Messi de nuevo — no estoy seguro. Esperaremos y veremos, pero la liga necesita hacer algo comercialmente.”