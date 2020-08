Boca, Independiente y un megatrueque cada vez más complicado

La dirigencia del Rojo puso a Marcone en la contraoferta para desprenderse de Silvio Romero, pero el Xeneize la rechazó y va por la cláusula.

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra aún aletargado, producto de la pandemia por coronavirus que mantiene sin actividad a los clubes desde mediados de marzo y a la espera de la vuelta a los entrenamientos, definida para el 10 de agosto. Con economías obligadamente austeras y sin urgencias por la suspensión de los descensos, el plan de varios equipos es apostar a sus divisiones juveniles, aunque dos de los clubes 'grandes' continúan la negociación más importante de los últimos días..

Boca tiene como mandato ganar la , de la cual apenas se jugaron dos fechas de la fase de grupos. Por eso, la dirigencia que tiene a Juan Román Riquelme como cara visible tiene apuntados a varios jugadores para reforzar el plantel; diametralmente opuesta es la situación de Independiente, con una decena de futbolistas en conflicto, muchos de ellos que pidieron su salida y hasta amenazan con ir por la vía legal para lograr su liberación. Y con este panorama, ambos pueden ayudarse mutuamente.

Después de una serie de reuniones virtuales entre las dirigencias de ambos clubes y después de mencionar a varios jugadores como moneda de cambio, sigue sin haber acuerdo entre las ofertas y las contraofertas, por lo que seguramente sean los propios futbolistas quienes deban inclinar la balanza.

El primero que había sido mencionado fue Iván Marcone, quien quedó profundamente relegado desde la salida de Alfaro y la llegada de Russo, que lo considera el tercer volante central del plantel, detrás de Campuzano y Capaldo. El inconveniente, lógicamente, es lo que Boca pagó hace apenas un año: 9 millones de dólares, la segunda incorporación más cara de la historia, detrás del mencionado vicepresidente en 2007. Pero, entre los factores positivos está que ya admitió ser hincha y que su sueño es jugar en el Rojo y que, como ocurre en prácticamente todas las negociaciones, quien aparece es Christian Bragarnik, que lejos está de tener una buena relación con la dirigencia Xeneize y podría sacar así a uno de sus representados para llevarlo a un lugar mucho más cómodo para él y donde, casualidad o no, reemplazaría a otro jugador de su troupe, Lucas Romero.

Silvio Romero se perfiló para ser el jugador que se disputaran Boca y River en este receso, aunque admitió no haber recibido ningún llamado oficial. Decidido a irse de Avellaneda, sabe del interés de ambos lados y si bien el Rojo no deseaba venderlo en el mercado local (su valor sería 700 mil dólares para venderlo al exterior y el doble para un equipo argentino), la historia cambió al formar parte de un megacanje, al cual se podía sumar Cecilio Domínguez, pero el paraguayo no solo tiene una oferta de la , sino que además se asume en libertad de acción y por eso no podría entrar como parte de pago. ¿Hay más? Sí, porque Lucas Pusineri necesitaría un nuevo delantero, razón por la cual consultó por Jan Hurtado pero quedó rápidamente descartado y se propuso a Walter Bou, pero no quedó satisfecho.

¿Cómo se sucedieron las ofertas? Primero fue Boca el que propuso 1 millón de dólares por Romero, que el atacante resigne una deuda de 400 mil dólares que mantenía el Rojo, además de condonar los 600 mil correspondientes a la deuda por Pablo Pérez y los 150 mil de los derechos de formación de Sánchez Miño y el préstamo de Bou. El contragolpe desde Avellaneda fue aceptar los números pero que el préstamo sea de, nada menos, Iván Marcone. Y el Consejo de Fútbol que encabeza Román, que no está convencido de incluir al volante en la transacción, lo rechazó.

¿Qué llaves abrirían el cofre de la negociación? Que Independiente realice una oferta paralela por el jugador que desea Pusi y que Boca directamente logre convencer al Chino de ejecutar la cláusula de 1.4 millones de dólares. ¿Se viene el desenlace o se sumarán capítulos?