Benzema podría no volver a jugar más esta temporada

El francés no se ha lesionado de gravedad pero, sin nada en juego y apenas tres semanas más de competición, está prácticamente descartado ya

AVANCE

El ha perdido a Benzema por lesión. Y podría no volver a recuperarlo ya para lo que resta de la presente temporada. El club blanco ha publicado el parte médico y se le ha diagnosticado "una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo". Una lesión que no es grave per sé, pero con el poco tiempo que queda de competición, desde el club blanco estiman que lo natural sería que no volviese a jugar en lo que queda de curso, según ha podido saber Goal.