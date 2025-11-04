Benfica vs. Bayer Leverkusen, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Benfica estará recibiendo al Bayer Leverkusen en el Estadio Da Luz este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España), como parte de la jornada 4 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí el partido Benfica vs Bayer Leverkusen de la UEFA Champions League 2025-26

Las Águilas vienen de una victoria clave en el fútbol de Portugal como visitantes ante el Guimaraes, con la cual, se mantienen en la persecución del líder Porto, del cual solamente cuatro puntos los separan.

El conjunto de las Aspirinas por su parte, fue goleado el fin de semana por el Bayern Múnich en la Bundesliga y se ubican en la quinta posición de la liga alemana.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Benfica vs. Bayer Leverkusen, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1 Sudamérica Fox Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (Chile y Colombia),Disney+ Premium (Resto de Sudamérica) México Fox, Fox One, Caliente TV Estados Unidos Paramount+, ViX Premium, Fubo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Fox, Fox One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Fox Sports 2, ESPN 7 y Disney+ Premium, dependiendo de la zona. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, Fubo y Vix Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Benfica vs Bayer Leverkusen

Liga de Campeones - Champions League Estadio da Luz

El partido se disputa este miércoles 4 de noviembre a las 21:00horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Benfica

Al Benfica le urge poder sacar los tres puntos en casa, ya que han perdido sus tres primeros juegos y otra derrota comprometería sus aspiraciones por estar en octavos de final.

Noticias del Bayer Leverkusen

El equipo alemán llegará a este juego con seis bajas, las cuales esperan, no afecten en su desempeño para salir de Lisboa con la victoria.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

