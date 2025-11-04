Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Marcos Moreno

Benfica vs. Bayer Leverkusen, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Benfica y Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Benfica estará recibiendo al Bayer Leverkusen en el Estadio Da Luz este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España), como parte de la jornada 4 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí el partido Benfica vs Bayer Leverkusen de la UEFA Champions League 2025-26

Las Águilas vienen de una victoria clave en el fútbol de Portugal como visitantes ante el Guimaraes, con la cual, se mantienen en la persecución del líder Porto, del cual solamente cuatro puntos los separan.

El conjunto de las Aspirinas por su parte, fue goleado el fin de semana por el Bayern Múnich en la Bundesliga y se ubican en la quinta posición de la liga alemana.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Benfica vs. Bayer Leverkusen, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
SudaméricaFox Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (Chile y Colombia),Disney+ Premium (Resto de Sudamérica)
MéxicoFox, Fox One, Caliente TV
Estados UnidosParamount+, ViX Premium, Fubo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Fox, Fox One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Fox Sports 2, ESPN 7 y Disney+ Premium, dependiendo de la zona. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, Fubo y Vix Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Benfica vs Bayer Leverkusen

Liga de Campeones - Champions League
Estadio da Luz

El partido se disputa este miércoles 4 de noviembre a las 21:00horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Benfica contra Bayer Leverkusen alineaciones

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestB04
1
A. Trubin
30
C
Nicolás Otamendi
26
S. Dahl
44
T. Araujo
8
F. Aursnes
20
R. Rios
10
G. Sudakov
18
L. Barreiro
11
D. Lukebakio
5
E. Barrenechea
14
V. Pavlidis
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
5
L. Bade
30
I. Maza
19
E. Poku
13
Arthur
24
A. Garcia
9
C. Echeverri
20
C
Álex Grimaldo
35
C. Kofane

3-4-2-1

B04Away team crest

BEN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Mourinho

B04
-Alineación

Suplentes

Manager

  • K. Hjulmand

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Benfica

Al Benfica le urge poder sacar los tres puntos en casa, ya que han perdido sus tres primeros juegos y otra derrota comprometería sus aspiraciones por estar en octavos de final.

Noticias del Bayer Leverkusen

El equipo alemán llegará a este juego con seis bajas, las cuales esperan, no afecten en su desempeño para salir de Lisboa con la victoria.

Cómo llegan al partido

BEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
0/5

B04
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/15
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BEN

Últimos partidos

B04

2

Victorias

1

Empate

1

Victoria

4

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/4
Ambos equipos anotaron
2/4

Clasificación

Enlaces útiles

