'Realmente quiero traerlo de vuelta' - El candidato presidencial de Benfica confirma los planes del club para hacer una oferta por Bernardo Silva mientras revela que las conversaciones con la estrella del Manchester City han estado en curso durante 'mucho tiempo'
El candidato a la presidencia del Benfica planea fichar a Silva si es elegido
La carrera presidencial de Benfica ha dado otro giro dramático ya que Noronha Lopes redobló su ambiciosa promesa de volver a fichar a la superestrella del Manchester City, Silva. Hablando durante un debate televisado el jueves, el empresario de 54 años confirmó que ha estado en contacto directo con el centrocampista portugués “durante mucho tiempo” respecto a un posible regreso a casa. La revelación se produce pocos días después de que Rui Costa se impusiera por poco en la primera vuelta de votaciones, sin que ninguno de los candidatos consiguiera la mayoría, y ahora se haya programado una segunda vuelta para el 8 de noviembre.
Silva, un graduado de la academia de Benfica que hizo solo tres apariciones en el primer equipo antes de irse al Mónaco en 2014, ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los grandes talentos perdidos del club. A pesar de disfrutar de una carrera brillante en Inglaterra bajo Pep Guardiola, donde ha ganado múltiples títulos de la Premier League y la Liga de Campeones, la idea de finalizar su carrera de regreso en el Estadio da Luz ha permanecido cercana a su corazón. Noronha Lopes ha convertido el regreso del centrocampista en una promesa central de su campaña, declarando que es un movimiento “simbólico” que representaría una nueva era para el club.
- Getty Images Sport
Noronha Lopes afirma que está en contacto con Silva
Lopes reiteró su posición en el debate del jueves, insistiendo en que su comunicación con Silva ha sido constante y genuina. “Realmente quiero traerlo de vuelta”, dijo [h/t SAPO Portugal]. “He estado hablando con él durante mucho tiempo. Repito lo que dije al comienzo de la campaña, y lo diré nuevamente ahora: conmigo, el presidente volverá. No estoy estableciendo plazos. Es alguien a quien admiro; es un gran seguidor del Benfica.”
Continuó destacando su respeto por los compromisos actuales de Silva en el Manchester City, diciendo que comprende por qué el jugador no ha hablado públicamente sobre el tema. “Bernardo toma sus propias decisiones”, añadió Lopes. “Entiendo perfectamente que no tome una posición pública respecto a las elecciones.”
Los comentarios del aspirante a presidente del Benfica siguen a las afirmaciones anteriores de septiembre, cuando reveló que una oferta de contrato para Silva ya estaba “esperando”. Aunque el Manchester City no tiene planes inmediatos de vender a su vicecapitán, el contrato del internacional portugués se extiende hasta junio de 2026, haciendo teóricamente posible un acuerdo.
Estas últimas declaraciones reflejan su entrevista anterior con A Bola en septiembre, donde Lopes afirmó que ya había un contrato formal en vigor. “Sí, puedo confirmar que hay un contrato esperando por Bernardo Silva,” dijo al medio. “Y realmente quiero traerlo en enero. Él encarna todo lo que quiero para el Benfica: identidad, una cultura ganadora, y es un verdadero fanático del Benfica. Y puedo asegurarles que no nos detendremos aquí.”
Bernardo Silva y su sueño de infancia con el Benfica
La historia de Silva está profundamente entrelazada con la historia del Benfica. Nacido en Lisboa, se unió a la academia juvenil del club con solo ocho años y pasó más de una década ascendiendo en las filas, ganándose el reconocimiento como una de las promesas más brillantes de Portugal. Sin embargo, a pesar de ganar el premio al Jugador Revelación del Año de la Segunda Liga con el Benfica B, sus oportunidades en el primer equipo se limitaron a tres apariciones en copas domésticas antes de irse al AS Mónaco en 2014. Fue allí donde su carrera explotó, con su creatividad e inteligencia ayudando al Mónaco a ganar el título de la Ligue 1 2016–17 y llegar a las semifinales de la Liga de Campeones.
Su brillantez pronto atrajo al Manchester City, que lo fichó en 2017 por 50 millones de euros. Bajo la dirección de Guardiola, Silva se convirtió en uno de los centrocampistas más completos de Europa: un jugador incansable y técnicamente dotado, capaz de dictar el ritmo de los partidos desde casi cualquier posición. Su lista de honores incluye seis títulos de la Premier League, cuatro Copas de la Liga, dos Copas FA y la primera corona de la Liga de Campeones del club en 2023.
- AFP
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Benfica programada para el 8 de noviembre
El siguiente paso en esta saga depende de la elección presidencial del Benfica, que se llevará a cabo el 8 de noviembre tras una primera vuelta muy disputada. Rui Costa, el presidente en funciones, sigue siendo el favorito después de liderar la votación inicial, pero la promesa de Noronha Lopes de traer de vuelta a Bernardo Silva podría inclinar la opinión pública. La promesa ha capturado la imaginación de los seguidores que anhelan tanto ambición como nostalgia, cualidades que Lopes cree que Silva encarna perfectamente.
Si Lopes triunfa, se esperan discusiones inmediatas con el Manchester City, aunque el desafío financiero sería significativo. Silva sigue bajo contrato hasta el próximo verano y continúa desempeñando un papel vital en el equipo de Guardiola, lo que significa que cualquier acercamiento probablemente tendría que esperar hasta el verano.