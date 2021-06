Bélgica vs. Portugal, EN VIVO ONLINE por la Eurocopa: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Diablos Rojos y lusitanos se miden en uno de los mejores partidos de los octavos de final.

El destino quiso que Bélgica y Portugal, dos selecciones favoritas al título, se enfrenten en los octavos de final de la Eurocopa 2021.

Los Diablos Rojos llegan con la motivación de haber ganado sus tres partidos de fase de grupos, mientras que los lusitanos sumaron un triunfo, una derrota y un empate. Ahora toca ver si en este compromiso Cristiano Ronaldo hace historia al consagrarse como el máximo anotador a nivel de selecciones, o si De Bruyne y compañía hacen la maldad de eliminar al actual campeón de Europa.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA BÉLGICA VS. PORTUGAL?

PARTIDO Bélgica - Portugal FECHA Domingo, 27 de junio ESTADIO La Cartuja | Sevilla (España) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina RONDA Octavos de final

¿DÓNDE VER BÉLGICA VS. PORTUGAL EN VIVO?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a los octavos de final está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco

Mitele.es

ARD (Movistar+ Astra) 21:00 Sudamérica TNT Sports

DIRECTV Sports (610-619)

Estadio TNT Sports

TNT Sports HD

TNT Sports

TNT Sports 2

DIRECTV Sports (610-619) ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Bélgica vs. Portugal de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cinco plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).