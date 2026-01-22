+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoAugsburg
Alice Kopp

Bayern Múnich vs. Augsburgo, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Augsburgo, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En la Bundesliga se juegan los partidos de la jornada 19. Bayern Múnich se enfrenta el sábado (24 de enero) al FC Augsburgo. El saque inicial de este derby vecino bávaro es a las 15:30 horas (tiempo de España).

El Allianz Arena también funciona como escenario para el partido entre el FCB y los Fuggerstädter. Bayern Múnich y el FC Augsburgo se encuentran después de 18 partidos de campeonato con 50 y 16 puntos, respectivamente.

GOAL te muestra en este artículo dónde puedes seguir Bayern Múnich vs. FC Augsburgo en VIVO STREAM y en TV.

Cómo ver Bayern Múnich vs Augsburgo, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Augsburg crest
Augsburg
FCA

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Bayern Múnich vs Augsburgo

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 15:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México: 08:30 horas
  • Argentina: 11:30 horas
  • Estados Unidos: 09:30 horas (tiempo del este)

Bayern Múnich vs FC Augsburgo: Alineaciones

Bayern Múnich contra Augsburg alineaciones probables

Bayern MúnichHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestFCA
1
M. Neuer
2
D. Upamecano
20
T. Bischof
4
J. Tah
21
H. Ito
45
A. Pavlovic
42
L. Karl
14
L. Diaz
8
L. Goretzka
7
S. Gnabry
9
H. Kane
1
F. Dahmen
31
K. Schlotterbeck
14
Y. Keitel
16
C. Zesiger
4
H. Massengo
27
M. Wolf
20
A. Claude
13
D. Giannoulis
19
R. Fellhauer
32
F. Rieder
38
M. Gregoritsch

3-4-2-1

FCAAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Baum

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre el Bayern Múnich

Bayern München se impuso hace una semana en Leipzig con un 5:1. Con esto, el FCB logró su cuarta victoria consecutiva en la liga. Tras un 2:2 contra Mainz 05, consiguieron primero un 4:0 en Heidenheim, un 8:1 contra el VfL Wolfsburg y un 3:1 en Colonia.

Noticias sobre el FC Augsburg

El FC Augsburg celebró su última victoria en la liga el 6 de diciembre con un 2:0 contra Bayer Leverkusen. Pero el domingo, los Fuggerstädter registraron un 2:2 contra el SC Freiburg, su tercer empate en cuatro partidos de campeonato. Un 0:4 en Gladbach fue seguido por un 1:1 contra Union Berlin.

Forma

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
23/3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FCA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Balance de enfrentamientos directos

FCB

Últimos partidos

FCA

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

15

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Bayern München vs FC Augsburg: Las tablas

0