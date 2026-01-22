Bayern Múnich vs. Augsburgo, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la Bundesliga se juegan los partidos de la jornada 19. Bayern Múnich se enfrenta el sábado (24 de enero) al FC Augsburgo. El saque inicial de este derby vecino bávaro es a las 15:30 horas (tiempo de España).

El Allianz Arena también funciona como escenario para el partido entre el FCB y los Fuggerstädter. Bayern Múnich y el FC Augsburgo se encuentran después de 18 partidos de campeonato con 50 y 16 puntos, respectivamente.

GOAL te muestra en este artículo dónde puedes seguir Bayern Múnich vs. FC Augsburgo en VIVO STREAM y en TV.

Cómo ver Bayern Múnich vs Augsburgo, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Bayern Múnich vs Augsburgo

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 15:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 08:30 horas

Argentina: 11:30 horas

Estados Unidos: 09:30 horas (tiempo del este)

Bayern Múnich vs FC Augsburgo: Alineaciones

Noticias sobre el Bayern Múnich

Bayern München se impuso hace una semana en Leipzig con un 5:1. Con esto, el FCB logró su cuarta victoria consecutiva en la liga. Tras un 2:2 contra Mainz 05, consiguieron primero un 4:0 en Heidenheim, un 8:1 contra el VfL Wolfsburg y un 3:1 en Colonia.

Noticias sobre el FC Augsburg

El FC Augsburg celebró su última victoria en la liga el 6 de diciembre con un 2:0 contra Bayer Leverkusen. Pero el domingo, los Fuggerstädter registraron un 2:2 contra el SC Freiburg, su tercer empate en cuatro partidos de campeonato. Un 0:4 en Gladbach fue seguido por un 1:1 contra Union Berlin.

Forma

Balance de enfrentamientos directos

Bayern München vs FC Augsburg: Las tablas