Bartomeu ratifica a Abidal tras el toque de Messi

No habrá cambios en la secretaría técnica azulgrana después de que el rosarino mostrara su disconformidad con las palabras del secretario técnico.

Finalmente la sangre no llega al río y Eric Abidal seguirá como secretario técnico del tras la reunión con el presidente celebrada de forma extraordinaria durante el miércoles a raíz de las palabras del francés al diario Sport, en las que acusaba a la plantilla de no querer trabajar con Ernesto Valverde y que tuvieron inmediata réplica del capitán y estrella del equipo, Leo Messi.

De esta forma el presidente no toma ninguna decisión drástica para con el ejecutivo responsable de la dirección deportiva a pesar de que las críticas, la de Messi a la cabeza, se acumulan en los últimos días, especialmente después de que el equipo se haya quedado con solo dieciséis miembros de la primera plantilla para acabar la temporada. De momento, no obstante, no habrá cambios en la cúpula azulgrana.