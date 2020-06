Barcelona vs. Athletic Club Bilbao en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

21:48 | No estará Aritz Aduriz, recientemente retirado. El le rindió homenaje al legendario goleador vasco.

21:45 | ¡Sólo quince minutos para que arranque el partido! Los jugadores de ambos equipos realizan los últimos ejercicios de calentamiento frente a un público inexistente.

21:36 | Garitano ha dispuesto un once sin hasta seis titulares habituales. ¿Renuncia el cuadro vasco al triunfo o tiene un plan preparado?

21:29 | A todo eso que nadie olvide que mañana, 24 de junio, Messi cumplirá treinta y tres años, de los cuales veintiuno los ha pasado vistiendo la casaca azulgrana. ¿Lo celebrará con victoria?

21:25 | ¡Salen a calentar los jugadores del Barcelona!

21:19 | ¿Y Ansu? El bissauguineano fue decisivo ante el y es el único delantero azulgrana cuya eficacia se puede comparar a la de Luis Suárez y Messi. No jugó ni un minuto en el Pizjuán y hoy volverá a empezar desde el banquillo.

21:15 | Este partido puede ser un punto de inflexión para Arthur, a quien el Barcelona empuja a la para cuadrar cuentas mientras el brasileño se resiste. Arthur es un jugador al que se le acusa de no lograr mantener el ritmo durante noventa minutos y en ausencia de Frenkie De Jong, lesionado, deberá dar un paso al frente.

21:09 | A propósito del once del Barcelona, destacar que Griezmann y Luis Suárez sólo han jugado juntos de inicio en 14 de los 44 partidos de esta temporada. Es decir, es un ataque a priori titular pero no tanto, teniendo en cuenta este dato. De hecho será la primera vez que Setién los junte a los tres en una alineación.

21:05 | los últimos rayos del sol veraniego sobre las gradas vacías del Camp Nou. Será el segundo partido a puerta cerrada a raíz del coronavirus que se dispute en el templo azulgrana.

21:01 | En el banco bilbaíno estarán Herrerín, Íñigo Martínez, San José, Muniain, Larrazábal, Dani García, Capa, Raúl García, Kodro, Villalibre, Vencedor y Vivian.

20:55 ¡El hace rotaciones! Los vascos formarán con Unai Simón; Balenziaga, Yeray, Núñez, De Marcos; Vesga, Unai López; Córdoba, Sancet, Lekue y Williams.

20:53 | En el banquillo azulgrana estarán Neto, Iñaki Peña, I. Rakitic, Braithwaite, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, R. Araujo, Monchu y Cuenca.

20:50 | Los jugadores del Athletic Club inspeccionan el terreno de juego en estos momentos frente a las gradas vacías del Camp Nou.

20:43 | ¡El Barcelona sale con todo! Quique Setién no dosifica a nadie y sale con Ter Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Semedo; Arthur, Busquets, Vidal; Griezmann, Luis Suárez y Messi.

20:37 | El Barcelona ya está en el Camp Nou.

20:36 | Hoy debería regresar al once Antoine Griezmann tras quedarse en el banquillo en el Sánchez Pizjuán. El francés no está brillando por la izquierda pero sigue siendo uno de los delanteros más efectivos de LaLiga a balón parado.

20:29 | Por parte del Barcelona no estarán Frenkie De Jong y Sergi Roberto, ambos lesionados. Son dos bajas sensibles para Quique Setién, quien además debe vigilar que hombres tan importantes como Sergio Busquets, Luis Suárez, Arturo Vidal y hasta Júnior Firpo no sean amonestados a riesgo de perderse la visita a Balaídos.

20:24 | Entre los convocados de Gaizka Garitano no está Yuri Berchiche, sancionado. Es la única baja de un Athletic Club que, en cualquier caso, tiene a Íñigo Martínez y a Córdoba apercibidos. Si son amonestados no podrán jugar ante el en San Mamés el próximo sábado.

20:18 | Los jugadores del Athletic Club abandonan el hotel de concentración y se dirigen al Camp Nou.

20:17 | A propósito de pases. Es cierto que Toni Kroos es el pasador más preciso de LaLiga. Pero también lo es que el pase es coto casi privado del Barcelona.

20:08 | De todas formas con el rosarino en el terreno de juego no hay que vigilarle sólo a él porque no sólo es el máximo goleador de LaLiga. Tambien es el máximo asistente.

20:01 | Hoy Messi y el Barcelona lo tendrán particularmente difícil ante uno de los porteros más en forma del campeonato, Unai Simón. El alavés ya salvó los tres puntos para su equipo en el último partido ante el .

19:55 | Más que nunca, pues, el Barcelona se aferra a un Messi al que le falta un sólo gol para llegar a los 700. Una auténtica locura. Aquí tenéis su tanto favorito, según ha reconocido en ocasiones.

Lionel Messi could score his 700th career goal when Barcelona play Athletic Bilbao tonight.



His best ever goal?



Messi himself says it’s this...



🤩pic.twitter.com/9DLuDV6Psn