Barcelona, alarma por la devaluación de Coutinho

La valoración del brasileño sigue cayendo en picado y, sin suerte en un Bayern que no se lo quedará, se sitúa en 70 millones.

EDITORIAL

La cotización de Philippe Coutinho sigue cayendo en picado y la preocupación no para de crecer en el seno del . Es bien sabido que el Bayern no ejercerá la opción de compra de 120 millones de euros a final de temporada y el brasileño regresará al cuadro catalán, con el que tiene contrato hasta junio de 2023 y una cláusula de 400 millones. Sin embargo, la dirección técnica no cuenta con él y ya trabaja para encontrar una salida lo suficientemente atractiva en términos económicos y que evite el mayor cráter financiero de la historia del Barcelona.

El artículo sigue a continuación

No en vano el brasileño se incorporó hace dos años a la disciplina azulgrana previo pago de 120 millones, además de otros 40 en variables, cuando su cotización era de 90 según Transfermarkt. El portal actualizó recientemente los datos en cuanto al valor de cada futbolista y el de Coutinho se ha desplomado tras alcanzar los 150 millones diez meses después de fichar por el Barcelona. Su aportación en la segunda vuelta de la temporada pasada, cuando sumó solo 5 goles y 1 asistencia en los 32 partidos que disputó, ha provocado que también decayera su cotización, cuya tendencia a la baja se mantiene en .

Solo ha sido titular en 17 de los 24 choques que ha disputado el conjunto bávaro y cuando ha salido de inicio ha sido sustituido en la mitad de los partidos. Tuvo un arranque aceptable en cuanto a aportación goleadora pero se encuentra estancado más allá de brillar con un hat-trick al hace poco menos de un mes. La falta de rumbo deportivo del club esta temporada le pasa mayor factura que a nadie y su futuro de cara al verano es, a día de hoy, una incógnita.

El Barcelona sabe que difícilmente podrá amortizar a un jugador que compró a un precio por encima del mercado y que lejos de revalorizarse ha ido devaluándose hasta los 70 millones con los que hoy le valora Transfermarkt, la más baja desde que fichó por el Barcelona. Así que lo más probable es que el club pierda -mucho- dinero en esta operación porque de ninguna forma recuperará la inversión ni espera ya que el jugador pueda encontrar su sitio en el equipo. Coutinho es, deportivamente hablando, pasado del Barcelona. Pero financieramente su nombre volverá al eje del huracán mediático azulgrana en junio, cuando el club barcelonista deberá encontrar la solución que evite el mayor fiasco en materia de fichajes de su centenaria historia.