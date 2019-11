Banega en Goal: "Si no corrés hoy en día, no puedes jugar”

El argentino repasa en Goal la victoria en el Villamarín, el nuevo Sevilla que ha confeccionado Monchi y su futuro en la entidad de Nervión.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Éver Maximiliano David Banega Hernández (Rosario, 1988) es feliz en el . La afición le quiere y él ha dado su mejor fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el estadio que aprieta como La Bombonera de Boca y que corea su nombre al mismo son con el que coreó el de Diego Armando Maradona.

Figura en el último derbi ante el Betis, líder en el campo y en el vestuario e indiscutible para Lopetegui, Banega repasa en Goal la victoria en el Benito Villamarín, el nuevo Sevilla que ha confeccionado Monchi tras volver de la y su futuro en la entidad de Nervión.

Salió tocado del derbi, ¿cómo está?

“Ahora tuvimos unos días de descanso y la verdad que bastante bien. Necesitaba descansar el tobillo, que la verdad lo tenía bastante golpeado”.

¿Necesitaba el equipo ganar un gran partido como este?

“Yo creo que todos los partidos son importantes pero sabemos que el derbi es un partido especial. Esos partidos no los jugamos nosotros solos, si no toda la ciudad y la afición y se tiene que ganar y se logró un buen resultado”.

Le dedicaron el triunfo a Reyes.

“Obviamente, tanto a José como a Puerta, que fueron chicos de la cantera que han llegado tan lejos con el Sevilla Fútbol Club. La verdad que con lo que le pasó a José… Yo pude jugar con él, en estos partidos se transformaba y el detalle fue regalarle el triunfo también a él”.

El club mostró un vídeo sobre cómo trabajaban para el derbi, ¿cómo fue esa charla de Monchi?

“Más que nada a los chicos nuevos que esta temporada son muchos. Fue un curso acelerado y no se notó que no tenían un derbi encima y lo jugaron con alma y vida”.

Hablábamos de Monchi, ¿cómo de importante es su vuelta y qué significa para Banega?

“Se lo dije cuando volvió personalmente a él que para el club era importante la vuelta de él por todo lo que había dado. Siempre, uno que triunfó en la casa y más saliendo de acá, que vuelva es muy importante, para nosotros es muy importante la presencia de Monchi”.

¿Ha vuelto a acertar con fichajes como los de Ocampos, Fernando o Diego Carlos? Desde luego parece que han formado un grupo fuerte.

“Todos los años hay salidas y entradas y es difícil confeccionar una plantilla. Este año parecía difícil, no había muchas incorporaciones y de repente te metió 5 ó 6 en dos días. La verdad es que todos los que vinieron son muy buenos, ayudan al equipo y se está notando en el rendimiento”.

Recibes en la frontal, sientas a un rival y dejas solo a De Jong, ¿cómo vive Banega esa jugada?

“Son momentos del partido. Uno siempre antes de los partidos visualiza jugadas y por suerte me tocó sacarme un hombre de encima y justo vi a Luuk que quedó solo y por suerte entró ese pase. Pero bueno, lo importante es la victoria y cómo afrontamos el partido”

¿El Sevilla es el lugar en el mundo ideal para Banega y su familia?

“Sinceramente es donde mejor me he sentido en Europa. Se nota en el campo, en la vida diaria nuestra, así que sobre todo estoy disfrutando”.

A Lopetegui empiezan a compararlo con Emery con el que tenía una magnífica relación.

“Son diferentes. Cada uno tiene lo suyo pero trabajan muy bien y eso es lo importante, que le den frutos a los equipos pero ambos son dos grandísimas personas”.

¿Cuál debe ser el objetivo del Sevilla?

“Como siempre, pelear por los puestos europeos, estar arriba en todas las competiciones, dando la lata en Europa y que los equipos que están ahí arriba sepan que el Sevilla va a estar ahí presionando siempre”.

Ganó la en 2015 y 2016, ¿son los mejores momentos de su carrera? ¿Espera repetirlo?

“Siempre es lindo recordar todo lo que se ha ganado. Creo que cada año que pasa no se puede vivir de los recuerdos, si no que hay que afrontarlos de manera ilusionante porque al final los que se llevan esos campeonatos son los que más la quieren”.

En Goal sacamos un vídeo sobre que la afición del Sevilla corea su nombre con el mismo ritmo que el de Maradona.

“La verdad que no lo he escuchado pero muy bien porque corean mi nombre y porque eso significa que lo haces bien y ellos te lo devuelven con ese respeto”.

Jugaste en muchos estadios del mundo. ¿Qué tiene de distinto La Bombonera y el Sánchez-Pizjuán?

“A su manera tienen similitudes. La Bombonera es un poquito más cerrada y se escucha un poco más pero sí, son similares”.

Xavi o Mourinho le señalan como un crack o el otro día entrevistamos a Denis Suárez y nos dijo que era de los mejores con los que jugó, ¿qué le dice eso?

“Siempre es importante y más de ese tipo de jugadores que vengan esos halagos pero no me puedo quedar en lo que dicen, si no en seguir mejorando. Tengo una edad importante y siempre quiero superarme con los años”.

Ha ido retrasando su posición en el Sevilla, ¿el fútbol moderno mató a los enganches como fue Riquelme?

“No, cada año el fútbol va evolucionando más y está claro que el que piensa tiene más virtud que los demás pero obviamente si no corrés hoy en día, no puedes jugar”.

Le queda un año de contrato, ¿ha empezado a hablar con Monchi para renovar?

“No he hablado nada, estoy tranquilo porque la verdad es que estoy muy cómodo en el club y no me apura”.

El final del curso pasado fue complicado, ¿pensó en irse?

“No, más allá de las dificultades que pasaron, yo tenía muy claro seguir este año, sabía que se venía un proyecto muy bueno y no tenía ninguna duda en quedarme”.

¿Se ve volviendo a jugar a un club en ?

“Yo creo que ahora estoy muy bien acá. Llevo muchos años, mi familia está bien, mis hijas nacieron acá y lo veo muy lejano volver”.

¿Messi es el mejor con el que jugó?

·"Y sí, no creo que haya otro igual. La verdad que por todo lo que hace y el tiempo que se mantuvo entre los mejores creo que es el mejor”.

El otro día aparecía en una foto con él, ¿qué queda en ustedes de los niños que se enfrentaban en Rosario?

“En la humildad. Él nunca cambió, siempre que nos cruzamos nos fundimos en un abrazo y ni hablamos de fútbol, hablamos de nuestras familias y de cómo estamos”.

¿Qué le pide a la temporada con el Sevilla?

“Ojalá que podamos ganar algún título que es importante para el club. Quiero seguir trabajando y llegar lo más lejos posible”.