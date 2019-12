Bale lanza un guiño a Mourinho y reaviva los rumores

Gareth Bale concedió una entrevista a BT Sport donde repasó varios temas de la actualidad futbolística al tiempo de hablar de la situación que vive en el con respecto a los pitos que ha recibido o la vuelta de Mourinho a los banquillos de la Premier.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

A Bale se le ha venido relacionando desde hace tiempo con Mourinho quien ya le pidió que forzara su salida del Real Madrid para recalar en el United cuando el portugués entrenaba a los red devils. De nuevo la vuelta de Mou a la Premier, en este caso para hacerse cargo del banquillo del hizo que volviesen los rumores que se disparan tras los elogios de Bale.

El artículo sigue a continuación

“Que esté Mourinho en el Tottenham es una gran noticia para el club, es un ganador. Si quieren ganar títulos, no se me ocurre un mejor binomio que el de Mourinho y el Tottenham”.

Se dice que Bale intentó su salida del club blanco en el pasado mercado de fichajes cuando hizo llegar una oferta de que era cuantiosa para él pero no así para el Madrid por lo que fue rechazada.

[Mourinho vuelve a Old Trafford: "Espero respeto, no soy ningún enemigo"]

“Con respeto, es el mejor lugar para que te piten si no estás al nivel que esperan de tí, lo entiendo. La primera vez que sucedió, fue un poco chocante. No sabía cómo gestionarlo. Pero cuando he ido haciéndome mayor y sucedió un par de veces más, aprendes a vivir con ello. Ahora simplemente me encojo de hombros”.