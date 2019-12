Mourinho vuelve a Old Trafford: "Espero respeto, no soy ningún enemigo"

El técnico del Tottenham habló en la previa del partido de este miércoles ante su exequipo

Regresa a la que fue su casa esta jornada. José Mourinho vuelve a Old Trafford con el , un escenario donde espera ser bien recibido. En la conferencia de prensa previa al choque, el luso comentó que no espera un recibimiento hostil, sino respetuoso: "No me arrepiento. Gané y aprendí", dijo sobre su etapa en el banquillo de los Red Devils. "Es un capítulo cerrado para mí. Dejé el club y me tomé mi tiempo para procesar lo que sucedió. Me tomé mi tiempo para prepararme para el próximo desafío. Honestamente, el para mí ahora es mi libro de experiencias, está en mi libro de historia", añadió Mou.

El técnic portugués dejó claro que vuelve con otro equipo diferente, pero que no ha cometido ningún pecado: "No soy un villano, no soy un enemigo; soy el entrenador que trata de ganar al Manchester United. Así es como me van a mirar", aseguró el luso sobre el reconocimiento que espera. "No me van a animar. Una cosa es una reacción agradable, pero durante el juego van a animar a Solskjaer", añadió sobre las declaraciones del técnico red, quien aseguró que será "bienvenido en Old Trafford".

Cabe recordar que José Mourinho cuenta sus partidos por victorias en el Tottenham. Ganó en casa del (2-3), se impuso a Olympiacos en casa con remontada (4-2) y volvió a imponerse ante el Bournemouth (3-2). En tres duelos, tres triunfos. Ahora busca el póker en forma de cuarta victoria consecutiva. Algo que, de producirse, tendría un valor doble: primero, por ganar en casa del último equipo que dirigió; segundo, porque devolvería al Tottenham a la estabilidad y a los puestos nobles de la Premier.

En busca de récords

José Mourinho, puede convertirse en el tercer entrenador en ganar un partido a domicilio en Old Trafford con dos equipos diferentes (tras Martin O’Neill y Rafa Benítez), tras su victoria por 1-3 con el en mayo de 2005.Y además, Mou puede convertirse en el primer entrenador del Tottenham en ganar sus primeros tres encuentros con el equipo en la máxima categoría.