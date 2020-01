Arturo Vidal lucha, acompaña, ataca, pero le faltan minutos

El mediocampista chileno ingresó en el segundo tiempo donde le cambió la cara a la ofensiva catalana-

FC sufrió una dolorosa caída en Mestalla contra , donde pone en riesgo su liderato en , quedando a merced de lo que haga ante el este domingo. Derrota que dejó varias dudas en el esquema de Quique Setién.

La escuadra catala se vio entrampada en una rombo gigante dentro de la cancha donde Lionel Messi no se vio cómodo ni efectivo, y otra vez Antoine Griezmann no pudo llenar el vacío que deja Luis Suárez al no poder estar por lesión.

Bajo esta línea Quique Setién debió enviar a la cancha a Arturo Vidal antes de los 60 minutos de juego, ya que la escuadra culé estaba falta de potencia en el ataque. Y fue ahí donde el King puso su sello acompañando a Leo en la delantera.

Escola en la que se le vio un cambio de rostro al conjunto barcelonista, pero que dejó escapar una buena oportunidad de consolidar un esquema en la era de Quique Setién ya que la presencia del chileno no fue suficiente con un Valencia que, a pesar de perder un penal, logró superar las barreras del elenco visitante.

La primera parte del juego pudo haber sido para Barcelona, pero le faltó ácido al momento de buscar la portería, al igual que diagonales y un buen aprovechamiento de los desbordes.

A Vidal le faltó tiempo en cancha, y a Setién una mejor lectura de jugadores.